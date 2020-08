1 Temptation Island: ritorno di fiamma tra Ciavy e Valeria dopo la fine del reality? Alcuni indizi lo proverebbero

La coppia formata da Valeria e Ciavy continua a sorprendere (o forse non troppo) dopo la fine di Temptation Island. I due si erano lasciati in malo modo durante il falò di confronto e pensare ad un ritorno di fiamma sembrava impossibile. Invece ora potrebbe essere cambiato qualcosa. Alcuni indizi, infatti, proverebbero come la Liberati e Maliokapis abbiano deciso di riprovarci.

Già diversi giorni fa Deianira Marzano ha detto di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte delle follower. Due ragazze hanno infatti confermato di averli visti insieme in uno stabilimento balneare in provincia di Roma. Da qui poi non si è saputo niente più. Rumor che non hanno fatto che alimentare dei dubbi fino a che, ora, Amedeo Venza sui social ha riproposto un altro indizio che potrebbe essere un altro tassello importante:

“Segnalato da voi! Lei in macchina (gli interni sono Audi A3 S Line) stessa auto di Ciavy. O ha conosciuto un altro con la stessa macchina o è quella di Ciavy!”

A confermare la versione di Amedeo Venza è la pagina di Uominiedonneclassicoeover, che precisa come a quanto pare la pace tra i due si sia ristabilita proprio dopo la fine del reality:

“Confermo anch’io. Valeria e Ciavy sono ritornati insieme da giorni fa, forse poco dopo la fine del programma”.

Instagram Stories

Di solito si dice che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova! Per ora siamo a quota due e a quanto pare dobbiamo attenderci davvero di tutto. Che Valeria e Ciavy siano tornati di nuovo insieme?