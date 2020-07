Dopo l’avventura a Temptation Island 2020 oggi Valeria e Ciavy si sono lasciati oppure la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele? Andiamo a scoprire tutte le curiosità e info su chi è la coppia e il percorso fatto all’interno del reality show di Canale 5.

Valeria e Ciavy: chi è la coppia di Temptation Island 2020

Con data d’inizio il 2 luglio, Temptation Island 2020 tornerà a far compagnia al pubblico di Canale 5 per sei appuntamenti in totale. Sebbene si tratti di una particolare edizione, che vede Vip e Nip insieme, per via del Coronavirus che si è abbattuto in Italia, la rete del Biscione non ha rinunciato ad uno dei suoi programmi di punta, condotto da Filippo Bisciglia. Per sei appuntamenti, fidanzati e fidanzate metteranno alla prova i loro sentimenti e scopriranno se quello che li unisce è o no vero amore. La coppia che analizziamo in questo articolo è quella formata da Ciavy e Valeria.

Lei ha 27 anni, lui 35 e sono uniti da 4 anni, più o meno come Sofia e Alessandro, altra coppia protagonista di Temptation Island 2020. A differenza dei loro compagni di viaggio, però, Valeria e Ciavy hanno un’altra difficoltà da superare. Stando infatti dalle dichiarazioni del ragazzo, la sua compagna vorrebbe andare a convivere, ma è lui a frenare. Ha spinto infatti la sua fidanzata a mettersi alla prova nel reality delle tentazioni per capire se effettivamente sono innamorati reciprocamente.

Ma ricordiamo le parole di Ciavy nella clip di presentazione:

“Lei vorrebbe andare a convivere, io traccheggio sempre, ogni tanto invento delle scuse. Partecipo a Temptation per capire se veramente sono innamorato di lei. Lì è pieno di tentazioni, potrei sbagliare”.

Dall’altra parte Valeria, invece, che vorrebbe ritrovare l’amore di un tempo nei confronti di del suo amore Ciavy:

“Lui vuole la sua libertà, però nel frattempo mi priva della mia!. Lui per me è tutto, quindi vorrei che tornassimo ad essere quelli che eravamo prima”.

Ed ecco qui le esternazioni fatte dalla coppia composta da Valeria e Ciavy nel promo trasmesso in queste settimane su Canale 5, prima dell’inizio di Temptation Island 2020…

Ora però, giustamente, ci si chiede se Valeria e Ciavy oggi si sono lasciati. La coppia come avrà concluso il suo percorso nel reality delle tentazioni? Saranno riusciti a sanare le varie crepe e superare le diverse problematiche della loro relazione? Quali sorprese avrà riservato loro Temptation Island 2020?

Valeria e Ciavy oggi: si sono lasciati? Il percorso a Temptation Island 2020

È davvero tanta la curiosità da parte dei telespettatori di scoprire come si è concluso il percorso di Valeria e Ciavy a Temptation Island 2020. Le settimane all’interno del villaggio Is Morus Relais saranno proseguite in modo sereno per la coppia o avranno affrontato diverse difficoltà? Si sono lasciati o stanno ancora insieme?

Oggi con esattezza non possiamo dirvi come si sia conclusa la loro avventura e ad momento non ci sono news che possano far pensare ad un loro futuro da single o da fidanzati. Abbiamo vari punti di domanda e nodi da sciogliere, ma ciò avverrà solo con l’inizio del programma di Canale 5, a partire dal 2 luglio 2020. Dalle prime impressioni trasmesse dalla coppia però, Valeria e Ciavy al momento sembrano essere distanti sul come proseguire il loro cammino una volta concluso il reality. Basta pensare che lei vorrebbe andare a convivere e lui continua a posticipare questo importante passo in avanti per la loro storia. Per la coppia quindi questa potrebbe essere la definitiva prova del 9 che andrebbe così a sancire il loro futuro insieme o meno.

Da quel che vediamo, quindi, la coppia si mostra ancora incerta sulla propria durata, una volta finito il programma. Intanto è emerso il gossip che tra Valeria e il tentatore Alessandro ci sia stato un bacio (qui l’articolo completo). Il fatto pare aver compromesso la presenza dei due fidanzati, così come del single, all’interno del villaggio.

Attendiamo dunque news più approfondite nei prossimi giorni, che proporremo in questo articolo per capire se la coppia composta da Valeria e Ciavy si è lasciata dopo Temptation Island 2020, oppure se i due sono riusciti a superare gli ostacoli della loro storia. Sarà vero amore?

Tutte le coppie di Temptation Island

Ecco tutte le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2020, di cui due formate da Vip. Vediamo di chi si tratta:

Novella 2000 © riproduzione riservata.