1 Dopo Temptation Island, Valeria Liberati svela in che rapporti è con l’ex tentatore Alessandro Basciano

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ci sono stati Valeria Liberati e il suo fidanzato Ciavy Maliokapis. I due fin da subito hanno messo in evidenza i loro problemi di coppia e di certo il percorso di entrambi non è stato semplice. Proprio all’interno del villaggio delle fidanzate infatti la Liberati si è avvicinata al tentatore Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tra i due è nata una forte complicità e sembrava che la passione stesse per scoppiare da un momento all’altro. Giunti al falò di confronto, Valeria e Ciavy dopo un duro faccia a faccia hanno deciso di interrompere la loro relazione, tornando così a casa da single. A quel punto in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto tra la Liberati e Basciano, che si era mostrato propenso ad una conoscenza anche al di fuori del reality.

Tuttavia poche settimane dopo la fine di Temptation Island, Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis hanno annunciato il ritorno di fiamma, e ad oggi pare che tutto proceda per il meglio tra i due. Ma in che rapporti sono rimasti Valeria e Alessandro Basciano? A svelarlo è lei stessa, nel corso di una lunga intervista per Super Guida Tv. Stando alle parole della Liberati, sembrerebbe che lei e l’ex tentatore abbiano provato a frequentarsi, ma di aver interrotto i rapporti quando Valeria si è resa conto di amare ancora Ciavy. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Con Alessandro non ci sentiamo e ho chiuso i rapporti. Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo. Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo. Lui se l’aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente”.

Pare dunque che ad oggi Valeria Liberati e Alessandro Basciano abbiano interrotto ogni rapporto. Proseguendo però l’ex volto del reality ha anche parlato del ritorno di fiamma con Ciavy Maliokapis, svelando cosa l’ha portata a perdonare il suo fidanzato. Leggiamo cosa ha raccontato.