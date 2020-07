1 Temptation Island 2020: Valeria Liberati sceglie Alessandro Basciano per dimenticare Ciavy. Spuntano, però, delle ‘strane coincidenze’

In attesa della terza puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì alle 21:30, giungono importanti notizie che riguardano i protagonisti del reality e in particolar modo nei confronti di una coppia che, fin da subito ha attirato l’attenzione. Valeria Liberati e Ciavy, rispettivamente 27 e 35 anni, stanno insieme da ben 4 anni e hanno deciso di mettersi alla prova nelle trasmissione delle tentazioni per capire se la storia può andare o meno avanti. Delusa dalle parole del fidanzato, la Liberati ha stretto un feeling particolare con uno dei tentatori.

Ora, infatti, sembra sempre più viva l’ipotesi che Valeria sia intenzionata a scegliere di avvicinarsi sempre di più ad Alessandro Basciano (ex corteggiatore e non scelta di Giulia Quattrociocche) arrivando a baciarlo. Come vedremo in seguito sarà la causa del falò di confronto. Il tutto fatto, appunto, per dimenticare Andrea Maliokapis (vero nome di Ciavy) e iniziare una nuova vita.

Nel bel mezzo di questo intreccio il web, attentissimo a qualsiasi tipo di dinamica, ha notato delle ‘strane coincidenze’ che tengono ancor di più viva l’attenzione sulla coppia formata da Valeria Liberati e Ciavy. Di cosa si tratta?

Attraverso una serie di Instagram Stories Deianira Marzano, ha fatto notare alcuni particolari che possono aprire importanti scenari nelle prossime settimane. Pare infatti che Ciavy sia un grandissimo amico di Daniele Schiavon che, nemmeno a dirlo, ha avuto l’occasione di essere la scelta di Giulia Quattrociocche (ora ex fidanzato) a Uomini e Donne al posto di Alessandro Basciano:

“Come mai Ciavy è amico della scelta di Giulia? E coincidenza, chi ci prova con Valeria a Temptation Island? Alessandro, la non scelta. Quindi lo fa solamente per interesse! Ma tutt’apposto? Noi siamo scioccate, ma cos’è tutta questa marmaglia?”

Il tutto ovviamente mostrando anche le prove che testimoniano, appunto, che il fidanzato di Valeria Liberati sia amico con Daniele. Ecco uno scatto condiviso anche sul sito di Isa & Chia…

Foto Instagram

Ma non solo Valeria Liberati e Ciavy. Perché sempre Deianira Marzano oltre che scovare questo scoop ha anche notato un’altra strana coincidenza nel profilo di Anna Boschetti, anche lei protagonista di Temptation Island 2020. Pare infatti che l’abbiano pizzicata, sempre su Instagram, insieme a diversi volti noti, tra cui proprio Filippo Bisciglia:

“Ho pensato che mettendo questi tizi dall’aspetto anonimo a Temptation Island non si creasse questo vociferare. quello che di solito si crea durante l’anno, ma vedo che anche questa qui era molto amica di qualche vip”.

Ha chiosato. Intanto come dicevamo è sempre più viva l’ipotesi di un falò di confronto tra Ciavy e Valeria Liberati…