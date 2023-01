NEWS

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2023

Amici 22

Le parole di Valeria Mancini di Amici 22

Si torna a parlare del “caso” Amici 22 e di quanto sarebbe accaduto durante la notte di Capodanno in Casetta. Tra gli allievi coinvolti, come abbiamo visto in puntata, anche Valeria Mancini la quale è uscita dopo il clamoroso ritorno (e sfida) di Cricca. Sebbene Maria De Filippi abbia lasciato intendere si tratti di un qualcosa di delicato che, però, non verrà mai mandato in onda. Dunque anche trarre ipotesi sarebbe comunque avventato.

Nonostante ciò, però, sul web sono spuntate varie teorie. Stando alle idee di alcuni utenti, anche se si tratta (e ci teniamo a precisarlo) di voci infondate) si parla di una mistura amatoriale creata con la noce moscata. Un qualcosa che, sempre secondo i fan di Amici 22 avrebbe dunque acceso una serata di divertimenti. Come dicevamo però si tratta di una delle spiegazioni riportate in rete e prive di fondamento. Non vi è infatti alcuna ufficialità.

A riguardo era già intervenuta la sorella del cantante di Amici 22, NDG, la quale aveva smentito quanto emerso fino a oggi. Uscita dal programma anche Valeria Mancini ha voluto dire la sua e ha respinto qualsiasi tipo di accusa. In un commento su Instagram la cantante e tiktoker ha scritto quanto segue: “Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tantomeno noce moscata”.

Il commento di Valeria Mancini di Amici 22

La questione è già stata abbondantemente affrontata nel corso della puntata di ieri di Amici 22. Per quanto i telespettatori siano curiosi di conoscere la verità, c’è anche da rispettare la volontà del programma di voler tutelare i ragazzi, piuttosto pentiti, riguardo l’accaduto.

In ogni caso Novella2000.it è a completa disposizione se qualcuno volesse intervenire circa il polverone sollevato dal web. Continuate a seguirci per altre news su Amici e i suoi protagonisti.