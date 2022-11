NEWS

Nicolò Figini | 23 Novembre 2022

La foto di Valeria Marini

In queste ultime settimane Valeria Marini è stata una delle vere protagoniste del venerdì sera per gli spettatori di Rai 1. Lei, infatti, ha preso parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show. All’interno della trasmissione ha avuto la possibilità di imitare tantissime cantanti di successo, come per esempio Britney Spears o Nicole Kidman in Moulin Rouge. Tra gli applausi del pubblico e le simpatiche critiche di Cristiano Malgioglio ha portato a casa tanta soddisfazione e un grande affetto da parte dei telespettatori. In queste ore, però, sta ricevendo diverse accuse.

Il tutto sarebbe partito da una foto che ha pubblicato poco dopo la fine di Tale e Quale Show e che adesso starebbe facendo il giro del web. (QUI per vederla). Nell’immagine la possiamo vedere poco prima dell’ingresso sul palcoscenico in posa per lo scatto. Fin qui niente di male se non fosse che alcuni utenti del web hanno notato le modifiche che sono state apportate. Possiamo citare, per esempio, le luci dietro di lei che sono diventate come delle fiamme bianche. E c’è anche chi ha indicato il suo braccio.

Nel mentre Valeria Marini ha fatto parlare di sé indirettamente anche quado è uscito un video in cui ha discusso con Oriana Marzoli in un programma spagnolo parlando di Ivan Gonzalez. Quest’ultimo in Italia è noto per aver fatto parte del cast di reality come Uomini e Donne, Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. Il battibecco tra le due è nato quando Oriana ha fatto finta di non conoscere Valeria e ha puntato il dito contro di lei.

