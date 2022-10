Valeria Marini porta in scena il ricordo di Marilyn Monroe e finalmente Malgioglio le fa i complimenti

Per la quinta puntata di Tale e quale show 2022 Valeria Marini ha dovuto imitare Marilyn Monroe. Ecco la sua performance.

L’imitazione di Marilyn Monroe a Tale e quale da parte di Valeria Marini

Valeria Marini si sta divertendo molto a Tale e quale show 2022, mentre Cristiano Malgioglio la massacra ogni settimana con commenti totalmente negativi. A lei un po’ dispiace, ma ha detto di non volersi rovinare questa esperienza.

Arrivati alla quinta puntata del programma condotto da Carlo Conti, la Marini ha avuto come compito quello di calarsi nei panni di un’altra bionda, una vera diva e icona. Stiamo parlando di Marilyn Monroe. Più nel dettaglio, ha dovuto cantare il brano “I wanna be loved by you” direttamente dal film A qualcuno piace caldo. Com’è stato il risultato? Ecco il video diun estratto della sua performance:

Valeria Marini in Marilyn Monroe

La sua migliore esibizione



#Taleequaleshow pic.twitter.com/gOjG8UuZxR — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) October 28, 2022

Il primo a parlare è stato Cristiano Malgioglio che, a sorpresa, le ha fatto i complimenti. Ha detto che finalmente ha visto quello che voleva vedere da lei, in dei punti forse un po’ calante. Apprezzamenti anche dagli altri giudici. Il pubblico si è epresso con una standing ovation. E a voi com’è sembrata?

Potete rivedere tutta l’esibizione di Valerina Marini che imita Marilyn Monroe andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

