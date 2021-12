1 La richiesta di Valeria Marini

Valeria Marini torna, dentro la casa del Grande Fratello Vip, a essere protagonista di un momento molto divertente. Insieme a Soleil, infatti, stava compilando la lista della spesa per chiedere il necessario agli autori del gioco. Molto più difficile rispetto a qualche giorno fa considerando il fatto che il budget è stato abbassato da 380 euro a 266 euro. Questa la spiegazione:

Vip, il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380€. Peccato che per via della gestione dell’ordine e della pulizia della Casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, il totale a vostra disposizione da 380 € passa a 266€! Buona spesa zozzoni!

Insomma, il disordine è stata la causa di questo abbassamento di denaro. Per tale ragione devono pensare bene a cosa prendere e a cosa dover rinunciare. Valeria Marini, però, anche scherzosamente ha detto di voler prendere un oggetto ben preciso. Come riporta anche il sito Davide Maggio, infatti, Soleil ha chiesto alla showgirl: “Vale, hai qualche richiesta particolare?“. Allora la vippona ha prontamente risposto: “Sì, un vibratore“. L’affermazione ha lasciato tutti di stucco e ha suscitato l’ilarità di coloro che erano lì intorno e del pubblico a casa.

Valeria Marini, però, non è protagonista soltanto di momenti simpatici come questo, ma anche di litigi. Il più recente è quello con Nathaly Caldonazzo. Tra le due era accaduto qualcosa nella notte e quest’ultima aveva additato Valeria come “pazza” ed “esaurita“. Quando lo è venuto a sapere si è sfogata direttamente con la coinquilina:

[…] ti ho chiesto scusa per questa mattina. Anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. “Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo… Speriamo che te ne vai stasera… Sei appena arrivata. Ma porta rispetto! Che stai lì che stai… Cioè… Che sei lì che offendi. Hai offeso. […] Mi sono svegliata? Tu sei venuta da me a dirmelo, eh. Certo, mi dici “sei pazza”. Ma come ti permetti? Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutato. Ancora, certo, offendi…

