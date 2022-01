1 Lo scontro tra Valeria Marini e Soleil Sorge

Soleil Sorge e Valeria Marini, non molte ore fa, sono state protagoniste di un’accesa discussione. La showgirl, infatti, ha accusato l’influencer di averla spinta fuori dal confessionale. Si trovavano insieme ad alcuni inquilini seduti a un tavolino. Tra loro anche Manila, Katia, Barù e Gianmaria. Ma da cosa sarebbe partita la discussione? In pratica, durante un confessionale la Ricciarelli avrebbe chiamato Soleil e Manila. La Marini, quindi, avrebbe cercato di aggregarsi per poi venire lasciata da parte proprio dalla Sorge.

Questo comportamento Valeria Marini non l’ha proprio digerito e, come vediamo in un video che gira sul web (QUI per vederlo), glielo ha fatto notare. Soleil ha detto: “Allora, chiariamo subito questa cosa, Valeria. No, no, no, il ca**o. Perché a me nessuno parla in questo modo. Perché io non ti ho buttato fuori dal confessionale“. Allora la showgirl ha replicato: “Mi hai spinto e chiuso la porta“. L’altra a ripetuto con grande sorpresa queste parole per poi aggiungere:

Ma riprenditi. E a chi lo dici? Cioè, i capelli che hai in testa questo momento chi te li ha dati? Tutta la gentilezza che ti ho dato? Sì, vabbè, le clip no però. Sì, mi sono resa conto. Perché era un momento per Katia. Sei stata già scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata da Katia. Che neanche io mi stavo inserendo. Era il suo confessionale. E io secondo te non le voglio bene veramente? Che stai dicendo? Ma anche meno… Katia, ti ricordi quando io stavo lì e mi hai detto di chiamare Manila? […] Falla finita lo dici a un’altra persona, io sto parlando con Katia in questo momento. No, stavi parlando di questo. E allora non ti ricordi. Ti sei girata verso di me… E io ti sto rispondendo a questa cosa qui. Quindi o parli a vanvera o se parli, parli con un senso e uno ti può rispondere. E io ti sto rispondendo se parli rivolta a me. Rispetto a Katia… Tu allora tutto questo lo riporti domani, non ora per fare il ‘drama’.

Continua…