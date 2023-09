NEWS

Nicolò Figini | 11 Settembre 2023

Il filtro usato da Valeria Marini

Non è la prima volta che Valeria Marini fa parlare di sé per una foto modificata. L’ultima volta risale a qualche mese fa quando partecipò all’edizione di Tale e Quale Show.

Il tutto sarebbe partito da una foto che ha pubblicato poco dopo la fine di Tale e Quale Show e che adesso starebbe facendo il giro del web. (QUI per vederla). Nell’immagine la possiamo vedere poco prima dell’ingresso sul palcoscenico in posa per lo scatto.

Fin qui niente di male se non fosse che alcuni utenti del web hanno notato le modifiche che sono state apportate. Possiamo citare, per esempio, le luci dietro di lei che sono diventate come delle fiamme bianche. E c’è anche chi ha indicato il suo braccio.

In queste ore, invece, sta diventando virale una foto che ritrae Veleria Marini insieme ad Alberto Matano a La Vita in Diretta. Si tratta di uno scatto che ha pubblicato il 1° maggio sul proprio profilo Instagram. Il web si è reso conto che forse ha esagerato con i filtri sul viso, in quanto molti la paragonano a una “Bratz” e anche sul corpo. L’indizio sarebbe dato dalla mano distorta del conduttore.

I commenti sono tanti e il web si mostra parecchio divertito. Qualcuno accosta la mano di Matano a quella del maggiordomo in “Scary Movie 2” e altri ironizzano con “filtri stellari“. Alcuni, invece, sono molto più severi e critici:

“La Marini non si regola con i filtri. Peraltro non è che vive su Marte. La gente la incontra e si vede la differenza tra quello che pubblica e com’è realmente. Ma che male c’è?”.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come al solito, seguiteci sempre per tante altre news.