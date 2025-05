Valerio Scanu si è raccontato in una nuova puntata di Ciao Maschio e ha rivelato anche un retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi. L’ex allievo di Amici ha spiegato di non parlare con la conduttrice da dieci anni e ha svelato la sua verità.

Valerio Scanu e il rapporto con Maria De Filippi

Nel 2009 Valerio Scanu ha preso parte all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi classificandosi al secondo posto. Anche se non ha ottenuto la vittoria, il cantante ha comunque avuto un riscontro molto positivo dal parte del pubblico. Da quel momento in poi, infatti, la sua carriera è decollata e ha preso parte al Festival di Sanremo 2010, vincendolo, con la canzone “Per tutte le volte che“.

Tuttavia, da ormai dieci anni i rapporti con Maria De Filippi si sono interrotti e a spiegare i motivi ci pensa lui stesso in una puntata di Ciao Maschio. Qui sotto possiamo vedere il video all’interno del quale racconta di essere stato troppo istintivo: “Ho fatto una pesante litigata, anche mediatica, con Maria“. Poi ha aggiunto:

“Io mi ero offeso perché promise di invitarmi al Serale di Amici ma non lo fece. Allora le scrissi ‘guarda, non ti smentisci mai…’, vabbè ho mezzo sbroccato. L’anno dopo mi invitò lei e io non andai. Ho deciso di lanciare una bomba mediatica. Dichiarai che per quanto fossi grato per il programma, dopo ho camminato con le mie gambe”.

Valerio Scanu a #CiaoMaschio sulla fine del rapporto con Maria De Filippi per una mancata ospitata al Serale di Amici. I due non si parlano da oltre 10 anni.



Anteprima @RaiPlay #AscoltiTv pic.twitter.com/OKKMxMhp2J — Boomerissima (@Boomerissima) May 10, 2025

Parole molto forti dopo le quale Valerio Scanu ha specificato che da quel momento in poi non si sono più visti o sentiti. Oggi si pente di aver dato “in pasto al web” il rapporto umano che aveva con Maria all’epoca. Poi arrivano le scuse in diretta, ricordando la scomparsa di Maurizio Costanzo e la sua impossibilità nel poterle stare vicino.

“C’è stato molto a livello umano, mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto. Ci siamo davvero voluti bene“, ha concluso il cantante.