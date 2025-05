Dopo l’uscita inaspettata di Nicolò Filippucci da Amici 24, i commenti sotto i post relativi all’eliminazione si sono riempiti di frasi piene di indignazione da parte dei fan.

I post contro l’uscita di Nicolò Filippucci

Ieri sera si è svolta su Canale 5 la semifinale di Amici 24 e i sei concorrenti rimasti hanno dovuto sfidarsi per guadagnare l’accesso alla finale. Tutte le anticipazioni sostenevano che, in realtà, l’ultima puntata avrebbe visto il gruppo accedere allo step successivo ma qualcosa non è andato come previsto.

I presenti alla registrazione erano a conoscenza del fatto che al ballottaggio finale sarebbero andati Nicolò, Trigno e Antonia. Si pensava che, dopo che il pubblico aveva lasciato lo studio, Maria De Filippi li avrebbe fatti rientrare per dare la bella notizia agli allievi.

Eppure i telespettatori, nel corso della diretta di ieri, hanno avuto una brutta sorpresa. Nicolò Filippucci, il concorrente che tutti si aspettavano vincesse, è stato eliminato a un passo dalla finale. Essendo così amato dal pubblico a casa, non a caso la sezione commenti dei post relativi alla sua uscita di scena si sono riempiti di interazioni piene di sdegno e di incredulità.

“Spero che sia uno scherzo perché sono profondamente imbarazzato“, afferma qualcuno. “La semifinale più ingiusta della storia“, aggiunge un’altra persona. Tra persone comuni e celebrità, tutti sembrano essere d’accordo su una cosa: Nicolò Filippucci si meritava la finale di Amici 24 e probabilmente anche la vittoria del programma stesso.

L’ormai ex allievo si è detto comunque soddisfatto del suo percorso nel talent, anche se gli sarebbe piaciuto raggiungere l’ultima puntata. Tutti i suoi compagni di viaggio gli mancheranno ma è consapevole che, anche se in modo diverso, si incontreranno molto presto fuori dalla scuola.

Anche voi siete rimasti delusi per l’eliminazione di Nicolò Filippucci?