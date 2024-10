Senza dubbio Raul Dumitras è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island e in questi mesi si è molto parlato di lui. Nelle ultime ore nel mentre l’ex volto del reality show ha postato sui social alcune sue vecchie foto da bambino, che in breve hanno fatto il giro del web.

Le foto di Raul Dumitras da bambino

Tra i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island ci sono stati Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Sappiamo bene però che il viaggio nei sentimenti dei due ex volti del reality show non è terminato nel migliore dei modi e così la coppia, giunta al falò di confronto, ha deciso di mettere un punto alla relazione. In queste settimane tuttavia sui social si è parlato molto di Raul e Martina, che nel mentre a oggi è arrivata a Uomini e Donne come nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Sugli ex concorrenti di Temptation Island si è detto molto per tutta l’estate e solo nelle ultime ore proprio Dumitras è tornato al centro dell’attenzione. Raul ha infatti postato sui suoi profili social alcune vecchie da foto da bambino, che in breve hanno fatto il giro del web.

Nel mentre da un mese a questa parte, come tutti ben sappiamo, Martina De Ioannon ha iniziato il suo percorso di tronista a Uomini e Donne. Solo qualche giorno fa così a rompere il silenzio per la prima volta è stato proprio Raul Dumitras, che rispondendo alle domande dei fan sui social ha rivelato cosa ne pensa dell’arrivo della sua ex fidanzata all’interno del dating show di Maria De Filippi. In merito ha dunque affermato:

“Cosa ne penso del trono dato a Martina? Le auguro di fare una bella esperienza. Lei è bella e intelligente quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore, libertà e leggerezza a questo punto”.