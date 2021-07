1 Il post della Cuccarini su Raffaella Carrà

Nella giornata di ieri, 5 luglio 2021, si è spenta all’età di 78 anni una grande artista, amata non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Tantissimi i messaggi d’amore e d’affetto che i personaggi dello spettacolo, suoi amici e colleghi, hanno voluto dedicarle per ricordarla. Tra questi anche quello di Lorella Cuccarini, la quale ha avuto il piacere di scrivere un lungo discorso in onore di Raffaella Carrà.

Peccato, però, che sul web poche ore dopo sia venuto fuori un vecchio post di Lorella in cui non parlava molto bene della collega. Cerchiamo di fare chiarezza sull’accaduto, ricordando sempre che alla fine le due celebrità si sono chiarite e gli screzi sono stati cancellati quasi subito. Nel tweet incriminato, infatti, possiamo leggere quanto segue:

Non ci siamo incontrate per 30 anni Raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente se stata un’amara delusione.

Ma cosa ha spinto la Cuccarini a delle parole così dure verso il suo mito Raffaella Carrà? I fatti, come riporta anche il sito Fanpage, risalgono allo show Forte Forte Forte che Raffaella ha prodotto nell’ormai lontano 2015. Della giuria faceva parte anche lei e pure Lorella avrebbe dovuto essere uno dei membri. Peccato, però, che alla fine aveva dichiarato di essere stata messa da parte.

Queste le sue parole in merito allora: “Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta“. La Carrà, di lì a poco, si disse molto dispiaciuta dell’accaduto e le due tornarono velocemente in buonissimi rapporti, mettendo da parte ogni incomprensione.

