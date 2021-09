Venezia 78: i volti dello spettacolo sul red carpet

11 I red carpet di Venezia 78

Il Festival del Cinema di Venezia non è solo una delle più importanti rassegne cinematografiche (e nondimeno televisive) al mondo, ma anche un’abbagliante vetrina di cui noi comuni mortali approfittiamo per spiare VIP e personaggi dello spettacolo. La visibilità data alla Mostra è cresciuta specialmente negli ultimi anni, rendendo l’evento uno dei più ambiti dalle celebrity (vere o no). Mentre la kermesse prosegue (si chiuderà l’11 settembre), vediamo quali star della TV e del cinema stanno sfilando sul red carpet di Venezia 78.

Serena Rossi

Figlia d’arte, nata televisivamente con Un posto al sole e poi esplosa soprattutto ultimamente grazie ai doppiaggi di Frozen e Mary Poppins Returns, la performance in Io sono Mia dove interpretava la Martini e con la serie Mina Settembre, Serena Rossi è stata scelta quest’anno come madrina del Festival.

Tra i primissimi VIP approdati al Lido, l’attrice ha sfilato sul red carpet di Venezia 78 sin dal primo giorno.

Questo il look scelto per sfilare sul tappeto rosso durante la cerimonia di apertura.