Venezia 79: Daniele Giannazzo sul red carpet di chiusura del Festival

Per la prima di The Hanging Sun con Alessandro Borghi, anche Daniele Giannazzo tra gli ospiti di Sky sul tappeto rosso di Venezia 79

Daniele Giannazzo a Venezia 79

L’ultima Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa sabato 10, e nella serata conclusiva, mentre in un’altra delle sale preposte all’evento si assegnavano gli ambiti Leoni, si teneva la première di The Hanging Sun. Il film, diretto da Francesco Corazzini e interpretato da Alessandro Borghi, è stato preceduto dall’ultimo red carpet, il più glamour di tutti. Tra i volti che vi hanno sfilato, non solo il cast del film ma anche il creator Daniele Giannazzo, per cui Venezia 79 è stata la prima volta al Festival sul tappeto rosso.

Giannazzo, ormai autore lanciatissimo per Mondadori ed esperto di cinema e TV in Rete, era invitato da Sky che ha prodotto The Hanging Sun insieme a Cattleya e Groenlandia. La pellicola è al cinema da oggi per tre giorni, e in alcune sale di Roma e Milano il cast accoglierà il pubblico sperando in un prolungamento delle proiezioni.

Intanto Sky si gode la soddisfazione di veder realizzato il primo progetto originale dei suoi Studios italiani, come sottolineato dal vicepresidente Nils Hartmann all’Ansa.

La storia è ispirata all’omonimo romanzo di Jo Nesb, e racconta il distacco di John (Borghi) dalla vita criminale a cui il padre lo vorrebbe condannare. John raggiunge il remoto Nord del mondo, dove il sole sembra costantemente sospeso e non tramonta mai. Qui conosce Lea (Jessica Brown Findlay), anch’essa in fuga dai soprusi della famiglia, e se ne innamora.

L’outfit e il party con il cast

Giannazzo ha assistito alla proiezione esclusiva seduto a pochi passi dagli attori protagonisti. Prima di vedere il film sfilava invece sulla passerella di fronte alla sala, con un abito blu acceso firmato Enrico Coveri.

Chioma leonina e sguardo rivolto all’obiettivo, Daniele non ha mancato di salutare i fan seppure da lontano, e si è abbandonato all’immancabile bagno di flash dei fotografi appostati davanti al tappeto rosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Giannazzo (@daninseries)

L’influencer ha documentato l’esperienza sui social, pubblicando una video sintesi dell’evento via Instagram.

La serata si è conclusa con la partecipazione all’ambito party di chiusura della mostra, in cui Giannazzo ha avuto anche l’opportunità di conoscere più da vicino il cast del film Sky.

