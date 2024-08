Protagonista della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stata Angelina Jolie, che ha incantato il web e il pubblico con dei look mozzafiato, uno dei quali è un vero tributo a Maria Callas.

I look di Angelina Jolie a Venezia

Nella giornata di giovedì 29 agosto ad arrivare a Venezia in occasione della Mostra del Cinema è stata Angelina Jolie. L’attrice hollywoodiana ha infatti preso parte all’anteprima del film Maria, il film biopic su Maria Callas di Pablo Larraín di cui è protagonista e in cui recita al fianco di Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino. Proprio al termine della proiezione il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso, durato ben 10 minuti, e a quel punto la star americana non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Ma non solo. Poco prima di entrare in sala, la Jolie ha dimostrato ancora una volta il suo buon cuore, fermandosi sul red carpet per salutare un fan malato.

Angelina intanto ha incantato Venezia anche con i suoi look mozzafiato, che in queste ore stanno facendo discutere il web. Tre gli abiti sfoggiati, che hanno prontamente attirato l’attenzione del pubblico. Per l’arrivo in barca all’Hotel Excelsior l’attrice ha optato per un vestito lungo a tunica con un ricamo al centro del petto. Capelli sciolti e un trucco minimal hanno convinto il web. Successivamente in occasione del photocall la Jolie ha indossato un abito da sera nero firmato Saint Laurent che le ha lasciato la schiena scoperta. L’outfit, semplice ed elegantissimo, è stato impreziosito da una spilla Cartier.

La vera magia però è arrivata in occasione del red carpet. Angelina Jolie infatti ha sfoggiato un abito color biscotti di Tamara Ralph. Il lungo vestito, ricco di drappeggi e composto anche da una gonna che si espande in un mini strascico, ha lasciato all’attrice le spalle nude, coperte tuttavia da uno scialle in ecopelliccia.

Proprio questo terzo e ultimo look secondo i più è un vero omaggio a Maria Callas, da sempre considerata icona di stile. Insomma Angelina ha lasciato Venezia a bocca aperta e ancora una volta ha conquistato il cuore di noi tutti.