1 La lista dei peggiori di Vera Gemma

Non solo gli aneddoti di Tommaso Zorzi, ieri a Il Punto Z si è parlato di molto altro. Tra gli ospiti della puntata oltre a Jasmine Carrisi e Mauro Situra, anche Vera Gemma. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è presentata in studio insieme al suo fidanzato Jeda.

La figlia di Giuliano Gemma ha raccontato tanto della sua vita privata, ma tanto anche del reality di cui è stata una delle protagoniste indiscusse. Il conduttore ha dato la possibilità a Vera di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Mo dobbiamo parlare di quei quattro scappati de casa», ha detto ridendo l’ex naufraga. E ancora: «Togliermi dei sassolini? Guarda, me li sono tolti tutti! Poi io non volevo essere cattiva, però ho detto sempre quello che pensavo. Angela è noiosa e l’ho sempre detto».

Tommaso Zorzi ha invitato però Vera Gemma a fare una lista dei tra naufraghi peggiori, a suo dire, di questa edizione. Ecco come ha risposto: «Valentina Persia la trovo un pochino arrogante, vagamente volgare. Non amo questa romanità ostentata e questo voler fare la comica a tutti i costi. Con le facce, le cose. A volte mi fa ridere, altre no. Più no che sì».

L’elenco dei tre peggiori di Vera Gemma è continuato: «Angela Melillo l’ho sempre detto che la trovo noiosa, politically correct. Questa convinzione che un reality funziona se tutti vanno d’accordo. Quindi non hanno capito proprio un c***o di reality! Proprio lo spirito sbagliato. Io cercavo disperatamente di farle capire che non era possibile pensare che là dove c’è pace il reality funziona».

Ha raccontato Vera Gemma, che ha poi continuato il suo discorso sui suoi ex compagni di viaggio. Vediamo la seconda parte del suo lungo discorso, dove anche Jeda ha detto il suo punto di vista. Continua…