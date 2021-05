1 Il retroscena di Vera Gemma

Una delle concorrenti più amate di questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza alcun dubbio Vera Gemma. Con la sua simpatia e i suoi modi di fare, l’attrice ha conquistato il cuore del pubblico, creando numerose dinamiche all’interno del reality che non sono passate inosservate. Tuttavia non tutti i naufraghi hanno apprezzato la Gemma, che spesso così è finita al centro di numerose discussioni, trovandosi contro la maggior parte dei concorrenti. Attualmente Vera ha fatto rientro in Italia, ma solo qualche ora fa, nel corso di una lunghissima intervista per Rolling Stone, ha svelato una retroscena inedito sulla sua eliminazione all’isola, ammettendo come gli autori fossero in qualche modo disperati per la sua uscita. Queste le dichiarazioni dell’attrice:

“So solo che Asia Argento è andata ospite nella puntata in cui sono stata eliminata definitivamente. E mi ha detto di aver trovato gli autori e il regista disperati per il fatto che uscissi. Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi, ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa. Dopo l’eliminazione mi tenevano ferma nel mare e io chiedevo le motivazioni per le quali non mi stessero portando in hotel, ma in un’altra isola. Non capivo. Speravo fosse il pubblico a salvarmi, ma sospettavo fossero gli autori”.

E ancora Vera Gemma aggiunge:

“Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo. Mi veniva tutto naturale, non per attirare l’attenzione. Ero me stessa e, anzi, forse nella vita sono peggio. Sull’Isola mi sono tenuta: ero consapevole di essere in tv”.

Ma è tutto. Successivamente infatti Vera Gemma ha dato la sua pungente ma sincera opinione su alcuni naufraghi de L’Isola dei Famosi. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.