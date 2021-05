1 Parla Vera Gemma

Una delle coppie del momento è senza dubbio quella formata da Vera Gemma e Jeda. Come sappiamo i due stanno insieme da circa un anno, e nonostante la grande differenza d’età, sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia per i due. L’attrice e il manager di musica trap infatti appaiono innamoratissimi e complici, e proprio quest’ultimo nelle settimane precedenti ha sostenuto in ogni modo la Gemma, durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Nel mentre in molti si chiedono se Vera e Jeda saranno tra i concorrenti della prossima edizione di Temptation Island, che come sappiamo partirà su Canale 5 tra circa un mese. Adesso a parlare di questa possibilità è proprio l’attrice, che nel corso di un’intervista per Rolling Stone dichiara:

“Se sono in procinto di partire per Temptation Island con Jeda? Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata, pensa che scemi! Dovrebbero sbrigarsi a farlo”.

Attualmente dunque non è chiaro se Vera Gemma e Jeda saranno tra i protagonisti di Temptation Island, tuttavia non è escluso che la coppia possa partecipare in futuro al programma di Maria De Filippi. Nel mentre però proprio l’attrice ha parlato della possibilità di prendere parte ad altri reality show, dopo Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Queste le sue affermazioni in merito:

“Dipende dalla proposta: non ho regole di nessun tipo e non mi pongo limiti. Ben venga essere un fenomeno da reality, ma anche un fenomeno da baraccone, volendo. Non cerco accettazioni, approvazioni o esaltazioni per il mio talento, non me frega niente. Potrei fare qualsiasi cosa, anche un altro reality. Anzi li amo come forma di espressione. Non c’è niente di più interessante della realtà”.

Ma non solo. Sempre nel corso della stessa intervista infatti Vera Gemma ha svelato un retroscena inedito sulla sua eliminazione a L’Isola dei Famosi. Rivediamo le sue parole.