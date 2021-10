Vera Miales pronta a entrare al GFVip: ‘Posso diventare una belva’

Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, ha minacciato di essere pronta a entrare nella casa del GFVip per riprendersi il suo uomo, se si rivelasse necessario.

Dopo essersi vista definire un’amica proprio da Goria, che ha dichiarato di partecipare al reality “da single”, la Miales ha difeso la posizione del giornalista sportivo, avvertendolo tuttavia che qualora oltrepassasse il limite la perderebbe per sempre.

“Se dovesse sbagliare, mai dire mai, sappia che può anche scordarsi di me!“, ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Stefano Di Capua nel nuovo numero di Novella 2000.

Intervista a Vera Miales

Vera Miales, modella e barista di casa a San Benedetto del Tronto, è legata all’ex marito di Maria Teresa Ruta da diversi mesi.

I sentimenti di lei sono dovuti passare al vaglio degli spettatori, che ne ha a lungo dubitato. Nel frattempo invece la relazione cresceva d’intensità, tanto che Vera oggi dice:

“Non mi sono mai esposta così tanto, ma posso affermare con sicurezza che Amedeo ha letteralmente perso la testa per me. Mi ama molto e io amo lui. Purtroppo, ha un carattere particolare e, negli ultimi anni, non ha avuto relazioni stabili e durature. Mi ha spiegato che ha paura di farmi soffrire poiché abbiamo tanti anni di differenza e non riesce ad immaginarsi padre e marito al mio fianco. Ma sono sicura che insieme a me riuscirà a superare questi timori e ad essere finalmente felice”.

Per realizzare questo progetto, tuttavia, Goria dovrà ben guardarsi dall’irritare Vera Miales. Anche se, più che Amedeo, a preoccuparsi dovrebbero essere soprattutto le sue coinquiline.

Nella casa del GFVip, le più vicine al giornalista sono Francesca Cipriani e Ainett Stephens. Nelle settimane appena trascorse, le due showgirl si sono divertite a provocare Goria in più riprese, scatenando persino qualche scandalo in Rete.

“Stanno giocando, ma se andrà oltre, allora entrerò nella casa a riprendermelo. In quel caso, se non dovesse lasciare il programma per me, potrei anche lasciare io lui. Quanto ad Ainett, sta dando molto corda alle giocose provocazioni di Amedeo e lei stessa ci sta mettendo del suo. In un daytime, per esempio, dopo un discorso ironico, tenendogli la mano, lei gli ha detto che se son rose fioriranno. Ma fioriranno un corno! Finché si scherza va bene, ma mai superare il limite altrimenti posso diventare una belva”.

Difesa di Amedeo e confessioni piccanti

Fin dalle prime ore nella casa, ad ogni modo, Amedeo Goria è finito nell’occhio del ciclone di Twitter a causa di atteggiamenti equivoci con le compagne di avventura, e la presunta abitudine a girare nudo per casa. Vera Miales lo difende su entrambi i fronti, svelando anche perché il giornalista non avrebbe portato i pantaloni in diverse occasioni:

“Da quando stiamo insieme non mi ha tradito e non mi tradirà perché sa che se dovesse farlo, mi perderebbe. Io so come appagarlo, non ha bisogno di cercare altre donne… Sul web in molti lo hanno attaccato rimproverandogli di trascorrere gran parte del tempo in mutande, ma purtroppo un po’ di colpa è anche mia perché gli ho preparato io la valigia, riempiendogliela per lo più di abbigliamento elegante e con pochi capi da indossare quotidianamente”.

Infine, la Miales si è dimostrata prodiga di dettagli anche intorno alla sua vita amorosa con il fidanzato. Senza peli sulla lingua, ha svelato a Novella 2000 che con Amedeo fa l’amore dove capita, assecondando così la passione e le urgenze del compagno.

“Per mantenere vivo il nostro rapporto, a volte facciamo l’amore dove capita, se ne abbiamo voglia. Quest’estate lo abbiamo fatto in acqua al mare al tramonto, nel bagno di un hotel nel corso di una conferenza, ma anche in auto durante una sosta di viaggio e addirittura per strada. Se c’è amore e passione, nulla è vietato. Non c’è niente di male nell’amare con profondità e pienezza di cuore. Chi dice il contrario è solo un falso moralista”.

