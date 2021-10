La frase pronunciata da Vera Miales

Questa sera per Amedeo Goria è stata un po’ la puntata della verità al GF Vip 6. Durante lo scorso appuntamento, infatti, il giornalista ha scoperto un gossip emerso da Fanpage.it, riportato poi ovunque, che parlava di una presunta gravidanza da parte della sua fidanzata Vera Miales. Una notizia che ha lasciato per qualche giorno il gieffino con il fiato sospeso. Lui ha mostrato della preoccupazione e titubanza per ciò che sarebbe potuto essere.

Ma ben presto è arrivata la verità. Vera Miales questa sera ha incontrato Amedeo Goria nel giardino della Casa del GF Vip. La ragazza si è presentata con un abito da sposa e una rosa. Con emozioni contrastanti e molto commossa ha preso la parola, raccontando in breve tutto ciò che si trova a vivere in queste settimane. A seguire la Miales ha rivelato anche quella che è la verità sul pancino sospetto. In realtà Vera non è incinta come si pensava e ovviamente ha smentito la notizia, tranquillizzando così Amedeo Goria.

Ad un certo punto, durante il faccia a faccia, qualcuno ha avvertito una frase di Vera Miales considerata a ‘luci rosse’, che vi riportiamo nei video sottostante. In questa breve clip la ragazza si rivolge proprio al suo fidanzato Amedeo Goria..

Parole che stanno facendo discutere gli utenti del web in questi ultimissimi minuti. Infatti il popolo della rete è diviso in due. Passiamo tra chi pensa al commento piccante pronunciato da Vera Miales e chi sostiene invece abbia detto “dormo poco”, decisamente più credibile della prima e la più gettonata a differenza di quella di alcuni fan maliziosi.

E voi che ne pensate di queste parole pronunciate da Vera Miales? Continuate a seguirci per non perdervi altre notizie sul Grande Fratello Vip e i suoi protagonisti.

