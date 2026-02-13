Di Mattia Pagliarulo

Il benessere fisico passa anche attraverso l’armonia e l’equilibrio interiore. È questo il messaggio della linea di prodotti 100% naturali di Veralife, azienda leader di prodotti dimagranti pensati per la salute del corpo e della pelle. Testimonial d’eccezione la bella e talentuosa presentatrice tv Veronica Rizzi (nella foto), volto di punta di Canale Italia e padrona di casa di programmi di successo come Volami nel cuore.

«In un mondo, in una società che ti propone di tutto e di più assicurando successi che non sempre si rivelano tali – commenta Rizzi – è importante avere a disposizione prodotti che, al contrario, portano effettivamente dei benefici, con ingredienti naturali e sicuri e, perché no, prezzi contenuti».

Due sono le linee create: la linea slim, integratori specifici per stimolare la perdita di peso senza stress, né emotivo né fisico, in modo del tutto naturale, accelerando il metabolismo e generando energia e leggerezza (giorno e notte, pancia piatta e soluzione drenante a base di tarassaco e cardo mariano). E poi la linea skin, costituita da integratori in capsule a base di collagene, acido ialuronico, vitamine e antiossidanti ideali per il nutrimento della pelle, e un siero adatto a uniformare l’incarnato, distendere la cute e illuminarla.

Altro articolo di punta è l’aloe vera, utile a lenire l’apparato digerente e a depurare l’organismo. Conclude Rizzi: «Ho provato questi prodotti e mi fido, mi aiutano davvero a rimanere in forma senza l’uso di additivi chimici, il che è fondamentale».

Per info e contatti: numero verde 848 690 790, oppure www.veralife.it

