Stasera a Tale e Quale Show Amelia Villano ci ha regalato la sua esibizione nei panni di LP, cantante statunitense di origini italiane. Avrà catturato la giuria la sua imitazione?

L’esibizione di Amelia Villano

Amelia Villano ha fatto il suo ritorno a Tale e Quale Show questa sera e l’ha fatto con una nuovissima esibizione. La concorrente si è dovuta immedesimare a pieno nei panni di LP sulle note del brano di successo, Lost On You. Una sfida certamente non facile conoscendo le caratteristiche vocali dell’artista in questione.

Dopo le prove settimanali in cui Amelia Villano ha messo tutto l’impegno possibile per portare a casa il risultato, stasera è arrivato il responso finale. Ma come sarà andata questa volta?

Considerata tra le più talentuose di questa edizione di Tale e Quale Show, così come Verdiana Zangaro e Feysal Bonciani, Amelia Villano ha fatto del suo meglio per convincere giuria e pubblico. E a quanto pare ci è riuscita eccome.

Nelle movenze, nella somiglianza e nell’espressività, Amelia è stata davvero incredibile!

I giudizi della giuria di Tale e Quale

Ovviamente poco dopo questa performance è arrivato il giudizio da parte della giuria di Tale e Quale Show, che non si è di certo tirata indietro dal dire quel che pensa. Amelia Villano è riuscita a convincere?

A parlare per primo è stato Cristiano Malgioglio, che ha detto di essere molto soddisfatto della performance di Amelia è si è complimentato con lei. Successivamente anche Alessia Marcuzzi si è detta impressionata dalla bravura della Villano: “Sei stata brava, stasera è difficile”.

Anche Giorgio Panariello ha affermato di esserne colpito: “Non so come tu abbia fatto a entrare nella parte, ma ci sei riuscita. Trucco straordinario”. Dello stesso avviso anche Massimo Lopez!

Pare quindi che l’esibizione di Amelia Villano a Tale e Quale Show sia stata davvero da applausi!