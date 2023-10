Spettacolo

Vincenzo Chianese | 4 Ottobre 2023

A Verissimo arrivano le due attrici di Terra Amara

In queste settimane è ufficialmente partita la nuova edizione di Verissimo, il fortunato programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Anche quest’anno la trasmissione terrà compagnia al grande pubblico per tutto il weekend, il sabato e la domenica pomeriggio. Tanti sono gli ospiti che giungeranno in studio per chiacchierare a cuore aperto con la presentatrice, e di certo non mancheranno le emozioni. In queste ore intanto è stato annunciato che questo fine settimana, nel corso delle due nuove puntate, ad arrivare saranno due amatissime attrici, direttamente dal cast di Terra Amara. Di chi parliamo? Nientemeno che di Melike Yalova ed Esra Dermancıoğlu.

Come i fedeli fan della soap sanno, le due vestono rispettivamente i panni di Mujgan e Behice, e per la prima volta saranno insieme nel salotto della Toffanin. Nel corso dell’intervista Melike e Yalova parleranno non solo della loro vita privata e della loro carriera, ma racconteranno anche della loro esperienza sul set di Terra Amara.

Ma scopriamo qualcosa di più sulla Yalova e sulla Dermancıoğlu, che tra qualche giorno saranno ospiti a Verissimo. Melike, 38 anni, nasce il 29 aprile del 1984 a Istanbul. Dopo essersi diplomata si laurea al Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università di Bilkent. In seguito consegue un Master in Politica Internazionale all’Università La Sapienza di Roma. Yalova invece è nata a Istanbul il 7 dicembre 1968. All’età di 36 anni ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di diventare un’attrice. Ha così preso lezioni di recitazione presso lo Studio Actors e lezioni di canto al conservatorio.

Ma quali emozioni ci regaleranno le attrici di Mujgan e Behice di Terra Amara? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con Silvia Toffanin a sabato e domenica su Canale 5, come sempre alle 16.30.