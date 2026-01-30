Ecco tutti gli ospiti di Verissimo per le puntate del 31 gennaio e del 1 febbraio

Chi sono gli ospiti previsti per le puntate di Verissimo del 31 gennaio e 1 febbraio? Ecco chi si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin.

Verissimo: chi sono gli ospiti di sabato 31 gennaio

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio torna Verissimo con i suoi ospiti. Chi saranno i protagonisti del programma condotto da Silvia Toffanin?

Una delle interviste previste coinvolge una signora della musica italiana come Gigliola Cinquetti, che si racconterà tra pubblico e privato.

Spazio poi a Daniele Pecci, attualmente in onda su Canale 5 con la serie Una nuova vita. E sempre dal medesimo show, ci sarà anche Alessandro Tersigni.

Non mancherà poi l’ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo della vita di Thais Wiggers.

Infine spazio a Simonetta e Giuseppe Mendico, i genitori di Paolo, che si tolto la vita a soli 14 anni lo scorso settembre. I due sono alla ricerca di giustizia per la morte ingiusta del loro bambino.

Gli ospiti di domenica 1 febbraio

Ora che conosciamo gli ospiti di Verissimo di sabato 31 gennaio, sappiamo anche chi sono quelli di domenica 1 febbraio?

Silvia Toffanin accoglierà in studio per la prima volta Carlo Conti. In seguito sarà presente anche Fabio Fognini per un racconto inedito.

Altra gradita ospite è Samira Lui, che tutte le sere affianca Gerry Scotti a La ruota della fortuna.

In seguito Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei racconteranno il nuovo singolo “Ti amo ma non posso dirlo”.

Tra gli altri ospiti di Verissimo Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono.

Infine si parlerà anche di Crans-Montana con Paolo Campolo, che durante la notte del disastro nel locale Le Constellation ha salvato la vita a molti ragazzi.

A che ora inizia Verissimo sabato e domenica e dove vederlo in TV

Dato che c’è stata una piccola modifica nell’orario, è bene sapere a che ora inizia Verissimo sabato e domenica.

Mentre per la puntata del 31 gennaio non ci sono variazioni e l’appuntamento è fissato per le 16:30 su Canale 5. Anticipa, invece, la puntata di domenica 1 febbraio, con orario di inizio alle ore 15:30.

Ovviamente le puntate vengono trasmesse anche su Mediaset Infinity.

Si tratta dunque di un weekend decisamente intenso. Tanti ospiti e storie da raccontare a Verissimo con Silvia Toffanin.

