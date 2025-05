Cosa ha detto Veronica Gentili in studio

Questa sera durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi, Veronica Gentili non ha solo commentato i ritiri in Honduras. La conduttrice ha anche ricevuto un Tapiro molto particolare da parte di Striscia La Notizia.

Questa sera la nuova puntata de L’Isola dei Famosi si è aperta con il botto. Veronica Gentili è arrivata in studio e, dopo i convenevoli del caso, è entrata subito nel vivo della puntata. La conduttrice infatti ha fatto riferimento ai numerosi ritiri di questa edizione:

“Entriamo subito nel merito della questione. Lo sappiamo, in questa Isola dei Famosi ci sono stati molti abbandoni, come avrete notato e se ne parla molto sui social, sui media. Lo avevamo tenuto in conto”.

Successivamente la padrona di casa ha ribadito quanto, rispetto alle precedenti edizioni L’Isola dei Famosi è decisamente più dura: “Si gioca tutto sulla resistenza, non solo fisica, ma anche mentale. Quindi rinunciare a tutte le cose di cui siamo dipendenti, come cellulare, TV, affetti.

Abbiamo pensato a un’esperienza dura, ma vera e senza nessuna via di fuga. Non è adatta a tutti, infatti qualcuno è caduto ma molti stanno resistendo con fatica e con tutte le loro forze“, ha detto Veronica Gentili.

Le parole sul Tapiro da Striscia

Poco dopo Veronica Gentili ironica e scherzosa ha rivelato di aver ricevuto un particolare Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia:

“Intanto voglio farvi vedere cosa mi ha appena dato Striscia La Notizia, così vi fate anche voi due risate”, mostrando il non Tapiro: “Anche lui si è ritirato ed è la prima volta nella storia… non era mai successo prima. Gli amici di Striscia hanno ragione”, ha concluso con tono ironico e divertito Veronica Gentili.

Nonostante i ritiri stasera sono previsti tre nuovi arrivi in Honduras, forze fresche e, chissà, nuove dinamiche!