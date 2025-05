Questa sera su Canale 5 è in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi, dove abbiamo scoperto chi è stato eliminato tra Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti e le percentuali del televoto.

Isola dei Famosi, chi è l’eliminato

L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 con la sua quarta puntata, condotta da Veronica Gentili, accompagnata in studio dall’opinionista Simona Ventura e con Pierpaolo Pretelli in veste di inviato dall’Honduras.

LEGGI ANCHE: Momento di tenerezza tra due naufraghi, Simona Ventura entra a gamba tesa e insinua il dubbio

Come anticipato, la serata ha riservato molte sorprese: nuovi ingressi, discussioni accese e soprattutto una nuova eliminazione che ha scosso gli equilibri del gruppo.

Le tensioni non sono mancate tra i naufraghi a L’Isola dei Famosi. Alessia Mancini è stata protagonista di diverse liti, in particolare con Antonella Mosetti, ma anche con Patrizia Rossetti, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Non sorprende, quindi, che proprio Alessia, Patrizia e Mirko siano finiti in nomination questa settimana.

Tre personalità forti, spesso al centro dell’attenzione, e mai timorose di esprimere le proprie opinioni. Ma cosa ha deciso il pubblico a casa per i tre concorrenti de L’Isola dei Famosi?

Le percentuali

Dopo un televoto ricco di colpi di scena, il primo a salvarsi è stato Mirko. Sono rimaste in bilico Alessia e Patrizia al ballottaggio. Alla fine, il verdetto del pubblico è stato chiaro: Alessia è stata eliminata da L’Isola dei Famosi e deve quindi abbandonare la Palapa.

Per quanto riguarda le percentuali, al primo posto tra i più votati troviamo Mirko con il 51,35% delle preferenze. A seguire Patrizia, che ha ottenuto il 24,35%, mentre Alessia si è fermata al 24,30%, risultando così la meno votata e quindi l’eliminata della puntata.

Una serata intensa, con dinamiche sempre più accese e un gruppo che sembra spaccarsi sempre di più. Ma le sorprese non finiscono qui: altri colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi. Questo perché Alessia ha ancora un’ultima chance su un’altra playa! Cosa deciderà di fare?

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Ricordiamo infine chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi:

Ahlam El Brinis, Alessia Fabiani (ELIMINATA) Angelo Famao (RITIRATO), Antonella Mosetti (RITIRATA), Camila Giorgi (RITIRATA), Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea (ELIMINATA PRIMA DELL’INGRESSO), Jasmin Salvati, Jey Lillo e Leonardo Brum (RITIRATO).

Nella lista dei partecipanti vediamo ancora i seguenti protagonisti: Loredana Cannata, Lorenzo Tano (ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano (RITIRATO), Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli – Spadino (RITIRATO) e Teresanna Pugliese.