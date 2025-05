Stasera ad Affari Tuoi quanto hanno vinto? Scopriamo insieme come si è svolta la partita di Laura, concorrente della Lombardia, nel gioco dei pacchi.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

Mercoledì 28 maggio è andato in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Anche questa sera, subito dopo il TG1, un concorrente si è messo in gioco sperando di portare a casa un bel bottino. Ma com’è andata la puntata dopo la gara disputata da Valentina dell’Emilia Romagna? Scopriamolo insieme.

La protagonista dell’episodio di oggi è stata Laura, rappresentante della Lombardia. Ha 34 anni, arriva da Lodi e di professione è una responsabile amministrativa in un’azienda di dermocosmesi. Ad accompagnarla in questa sfida, il fidanzato Giambattista. La concorrente ha scelto inizialmente il pacco numero 5. Quanto ha vinto ad Affari Tuoi? Seguiteci passo passo per sapere il responso.

Fin dall’inizio, il gioco ha preso un ritmo serrato. I primi sei pacchi aperti hanno visto uscire dal gioco importi importanti, tra cui 75.000 Euro, 50 Euro e anche il premio da 100 Euro. Poi successivamente 300.000 Euro, 0 Euro (che ha fatto scattare il fatidico balletto su Anema e Core). In seguito ha eliminato 50.000 Euro. Nonostante la perdita di alcune importanti cifre, Laura ha deciso di non accettare la prima offerta del Dottore, che proponeva 20.000 Euro, preferendo continuare.

Laura quanto ha vinto?

Quindi quanto ha vinto Laura ad Affari Tuoi stasera? Nel corso della gara sono stati eliminati anche altri premi, tra cui 1 e i casoncelli. Anche il pacco da 30.000 Euro è stato svelato. Il Dottore ancora una volta di fermare la corsa della concorrente, proponendo un cambio, ma Laura ha rifiutato per la seconda volta, fidandosi del suo intuito e dei suggerimenti del suo compagno.

A un certo punto la pacchista ha eliminato un nuovo pacco dal valore di 15.000 Euro. Poco dopo ha aperto un pacco da 200 Euro, suscitando l’entusiasmo del pubblico e dei presenti in studio, poi un altro da 200.000 Euro che ha invece provocato un “no” corale.

In seguito il Dottore con le carte ha proposto cambio oppure offerta. Laura ha pescato il cambio per un tiro. Dopo essersi consultata con il suo fidanzato ha respinto al mittente la richiesta.

Sappiamo quindi quanto hanno vinto stasera 28 maggio ad Affari Tuoi? Verso la seconda parte di programma la concorrente ha visto la presenza del simpatico amico a 4 zampe, Gennarino. Ennesimo squillo del Dottore che ha riproposto un tiro per 15.000 Euro, rifiutato ancora una volta.

Poi in ordine sono spariti 500 Euro e il Dottore che ha avanzato un cambio per un tiro. Laura ci ha pensato un attimo per poi lasciare il suo pacco numero 5 e prendere l’11. Ha così voluto scoprire il contenuto del precedente che nascondeva 20.000 Euro. Si è andati avanti con 1 tiro da 10.000 Euro, cestinati poco dopo.

5.000 Euro è il pacco eliminato, che ha lasciato all’attivo 4 pacchi: due blu e due rossi. Un altro tiro proposto dal Dottore per un cambio, ma ha trovato il muro di Laura che ha preferito eliminare un altro pacco da 10 Euro.

Con solo tre pacchi rimasti in gioco – da 20 Euro, 10.000 Euro e 100.000 Euro – il Dottore ha rilanciato con un ultimo tiro con il gioco delle carte. Laura ha pescato l’offerta, arrivata poco dopo. Lei ha avanzato 50.000 Euro almeno, il Dottore invece ne ha messi sul piatto 20.000 Euro. Dopo una breve consultazione, Laura ha rifiutato nuovamente. La scelta si è rivelata sfortunata. Infatti ha aperto il pacco con 100.000 Euro, lasciando i premi minori per la fase finale: 20 Euro e 10.000 Euro.

Laura aveva 10.000 Euro, ma ha voluto appellarsi alla Regione Fortunata. Lei ha suggerito la Sicilia per 100.000 Euro. Ma il tentativo è andato a vuoto. Sono state escluse così le regioni che non contengono la cifra da 50.000 Euro. Allora ha tentato il tutto e per tutto con il Molise, che è rimasta in gioco con la Basilicata.

Una puntata piena di tensione e colpi di scena, che si è conclusa con una bella vittoria e la conquista di 50.000 Euro da parte di Laura. Congratulazioni!