Dalla cucina al terrazzo, stanza per stanza: la coppia racconta i lavori, i rendering e il progetto degli interni della nuova abitazione

Una visita alla casa: emozioni e lavori in corso

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di condividere con i fan un momento speciale: il sopralluogo nella loro nuova casa a Roma. Tra pavimenti appena posati e ambienti ancora in allestimento, la coppia ha mostrato stanza per stanza come sarà l’abitazione dei loro sogni.

“Riusciremo a finire?” si chiede Veronica, tra un sorriso e un gesto di entusiasmo. Non è solo una domanda: è il riflesso di mesi di lavoro, rinunce e progetti in continua evoluzione.

Andreas Muller commenta: “Tra il negozio, la vita da genitori, la danza e mille sogni ancora da vivere insieme, questo è uno dei traguardi più grandi per cui abbiamo fatto tante rinunce, ma sarà finalmente LA NOSTRA CASA.”

Il Terrazzo: Living all’aperto

Il tour sul terrazzo: i rendering mostrano uno spazio ampio e versatile. Una parte sarà chiusa da una pergotenda bioclimatica, ideale per pranzi e cene all’aperto in ogni stagione. “Abbiamo pensato di ricreare qui fuori un altro living, una sala pranzo all’aperto”, spiega Andreas, mostrando come l’esterno diventerà un’estensione naturale della casa.

Le camere da letto: comfort e stile personalizzato

Le camere da letto saranno tutte dotate di bagno interno. Quella dei bambini, Ginevra e Penelope, avrà due letti singoli, un armadio spazioso e una televisione. Il bagno delle piccole sarà tutto rosa, con doppio lavabo, perfetto per le routine quotidiane. Anche la camera principale e le altre stanze seguono un progetto di design elegante, pensato dall’architetto che ha curato ogni dettaglio degli interni.

Rendering e design

I rendering hanno permesso a Veronica e Andreas di visualizzare ogni ambiente prima che venisse costruito. Questo processo digitale trasforma dati e progetti astratti in immagini realistiche, offrendo una visione chiara di pavimenti, colori e arredi. Grazie a queste simulazioni, ogni scelta di design è stata confermata e approvata dalla coppia.

Un Sogno che Diventa Realtà

La visita alla casa è più di un semplice sopralluogo: è la celebrazione di un percorso di vita condiviso. Ogni stanza racconta la storia di una famiglia, dei sacrifici, dei progetti e delle piccole grandi gioie quotidiane. Veronica e Andreas mostrano come un’abitazione possa trasformarsi in un vero nido, dove sogni e realtà si incontrano.