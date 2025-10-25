Ospite in puntata a Verissimo, Veronica Satti è tornata a parlare del passato difficile per il rapporto con suo padre Bobby Solo e delle tante difficoltà attraversate: “Facevo autolesionismo, ho sofferto di disturbi alimentari e ho rischiato la vita…”

“Facevo autolesionismo”, le parole di Veronica Satti

La puntata odierna di Verissimo ha avuto svariati ospiti, da Caner Cindoruk, Sarp de La forza di una donna a Lucia Ilardo di Temptation Island. Silvia Toffanin però ha dato ampio spazio anche a Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. Non ha nascosto di stare attraversando un periodo molto complesso della sua vita e in trasmissione si è lasciata andare a un lungo racconto.

“I primi due anni dopo il Grande Fratello sì, poi è scomparso. Ho provato a cercarlo ma niente. È sempre più distante”, ha detto riguardo al legame con il padre.

A 14 anni Veronica Satti ha iniziato ad dover affrontare i primi disturbi alimentari: “O non mangiavo o mangiavo troppo come successo più avanti. Sentivo un senso di colpa. Ai miei 13 anni lui è sparito. Ho avuto il primo ciclo e volevo la mia mamma, era tutto nuovo. Quindi volevo tornare da lei e lui si è arrabbiato e mi ha portato da Verona a Genova e mi ha detto che non ci saremmo più visti, fino ai 28 anni”.

Nel suo discorso Veronica Satti ha detto che fino a qualche anno fa si dava spesso la colpa di questo allontanamento, anche quando si erano riconciliati. Solo ora però ha compreso che non è così. E quasi per giustificare il suo allontanamento diceva delle bugie.

Poi Veronica Satti ha parlato di un altro momento delicato della sua vita:

“Facevo autolesionismo. Ho iniziato al liceo, prima in parti in cui non si vedeva, poi episodi sempre più frequenti, fino a due anni fa. L’ultimo ricovero risale a due anni e mezzo fa. Anche qui, sapeva che ero in una clinica psichiatrica di autolesionismo grave. Ma nulla da parte sua. Gli chiedevo solo di chiamarmi se avesse voglia, ma non l’ha fatto”.

Le parole di Veronica a Verissimo

“Ho rischiato la vita”, ha ammesso con la voce rotta, Veronica Satti. “Quando mi facevo del male è come se sentissi sollievo perché sposto il dolore sul lato fisico. Poi però il dolore torna indietro più forte di prima. Era diventata una dipendenza. Sto seguendo un percorso. Mi è stato diagnosticato il disturbo borderline della personalità. Tu non sai mai perché stai male e l’origine di quel dolore”.

In seguito Veronica Satti ha fatto sapere ancora di soffrire di attacchi di panico, da non riuscire a uscire di casa. Ora però pian piano le cose stanno migliorando e riesce a essere più indipendente: “I miglioramenti pian piano ci sono”.

Ci sono stati però dei momenti in cui Veronica Satti si è molto spaventata:

“Quando mi sono tagliata, rasata i capelli e ho provato a buttarmi giù e togliermi la vita. Mia nonna è caduta per prendermi. Il compagno di mia mamma c’è sempre stato, così come lei. Mia mamma ora sta meglio, è una donna forte e ha dovuto diventarlo presto. È severa ma mi ama incondizionatamente”.

Infine Veronica Satti ha concluso: “Sto ancora cercando di capere cosa significhi stare meglio. Anche uscire era un atto di coraggio. Adesso stanno cambiando tante cose e mi stupisco. Voglio vivere. Con papà penso sia un capitolo chiuso. Le persone che mi amano le ho e non mi manca l’amore”.

