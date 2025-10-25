A Verissimo Lucia Ilardo ha rivelato di essere ancora innamorata di Rosario Guglielmi, il suo ex. Tra retroscena e dettagli sulla loro storia, ha rivelato anche la natura attuale del loro rapporto.

Le parole di Lucia Ilardo a Verissimo

Tra i personaggi più attesi di Verissimo quest’oggi non solo Caner Cindoruk, Sarp de La forza di una donna. C’era grande curiosità anche per le parole di Lucia Ilardo a Verissimo. Protagonista con l’ex Rosario Guglielmi dell’ultima edizione di Temptation Island, ha fatto molto parlare di sé.

Dal reality show erano usciti insieme, ma a distanza di un mese e nella puntata “E poi…e poi”, è successo di tutto. Da avvistamenti e incontri di Lucia Ilardo con alcuni tentatori del programma, fino alla scelta di Rosario di rimettersi in gioco a Uomini e Donne. Esperienza durata il tempo di fare il suo ingresso in studio, perché Lucia ha svelato che pochi giorni prima hanno trascorso la notte insieme.

Oggi a Verissimo Lucia Ilardo ha rivelato di essere ancora innamorata di Rosario e aver già provato qualsiasi cosa per riconquistarlo, con la speranza che lui comprenda il suo reale sentimento:

“Sto cercando di riprendermi, poi vediamo se si riesce a recuperare. Sono entrata innamorata ma sono uscita confusa. Andrea non mi piaceva ma era una persona interessante. Quando però sono uscita mi sono fatta delle domande. Rosario non sentiva la convivenza, c’erano sempre discussioni e non stavamo bene.

Ho scritto ad Andrea e riferisco la situazione. Era diventato un punto di riferimento, dopo essermi a lungo confrontata. E da lì comunque ho un momento di debolezza e questo ha rotto gli equilibri. Non l’ho detto a Rosario. Andrea l’ha svelato poi e mi sono sentita delusa e ha mandato in crisi la coppia, ma in questo lo ringrazio, ma sarebbe comunque uscita fuori. Era un momento no per me e Rosario, ma Andrea avrebbe potuto parlarmene. Lo avrei comunque ammesso. L’ha fatto invece infangandomi”.

Lucia a Verissimo: “Sono ancora innamorata”

Nel suo lungo discorso Lucia Ilardo ha aggiunto degli altri dettagli:

“Io poi sono partita ed è iniziata la mia estate e con Rosario erano solo discussioni, tanto che mi sono allontanata. Da parte sua sono venute fuori brutte parole. Io a Napoli mi sono vista con Salvatore, un altro tentatore. Stavamo tutti insieme e gli altri concorrenti.

Ci piacevamo e abbiamo trascorso una giornata a Palermo. Qualcuno l’ha riferito a Rosario, che ha voluto rivedermi dopo tre settimane. Racconto tutta la verità anche su Andrea e anticipo della conoscenza verso Salvatore. Lui mi ha chiesto di non vederlo, ma l’avrei fatto solo se costruttivo e ci siamo riavvicinati”.

In seguito Lucia Ilardo ha ricordato poi quando Rosario è salito sul trono. Lei in quel periodo pensava di avere ancora una possibilità. Per questo ha comunicato ciò che era successo.

“Lui si è arrabbiato molto, l’ho cercato io. L’ha reputato un gesto egoistico il mio. Io mi sono trasferita a Milano per stargli vicino e ci siamo incontrati in alcuni locali, ma io resto distante ed evito il saluto. Ma non riesco. Il giorno dopo gli ho lasciato un biglietto sotto casa dicendomi dispiaciuta e che vorrei una possibilità. Di non vederlo corteggiato da altre, perché provo un sentimento. Ma lui non risponde e mi ripresento”.

E ancora: “Siamo stati insieme? Di recente. Ho provato a recuperare questo rapporto ma è difficile. Non riesco a trovare la chiave giusta. Se tornerà? Io provo a scrivergli tutti i giorni, ma vorrei che lui capisse che c’è un limite. Io sto andando oltre i miei limiti e mi sto dichiarando apertamente”.

Silvia Toffanin ha dichiarato però: “E magari a lui non basta! Non credo serva a molto insistere così no?”

“Io le sto provando tutte. Bisognerebbe provarle tutte. Insistere non è la soluzione giusta? Però se lascio stare poi sembra che non mi importi nulla e non è così”, ha concluso Lucia Ilardo.

Vedremo ora come reagirà Rosario alle parole della sua ex.

