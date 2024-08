Manca sempre meno alla partenza di Temptation Island 2024 e finalmente oggi è stato annunciato quando inizia il reality show e la data ufficiale della prima puntata della nuova edizione.

Ecco quando inizia Temptation Island 2024

Tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show più amato dagli italiani, che sta per debuttare su Canale 5. Quello che tutti si chiedono però è: ma quando inizia Temptation Island 2024? Come sappiamo dopo il successo dell’ultima edizione, andata in onda lo scorso luglio, Mediaset ha deciso di puntare ancora sul programma targato Maria De Filippi e di offrire al pubblico delle nuove puntate.

Alla conduzione della trasmissione ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, da ormai anni volto storico del reality. Il presentatore così settimana dopo settimana guiderà le coppie attraverso un viaggio nei sentimenti che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Ma cosa accadrà e come si relazioneranno i fidanzati e le fidanzate nei due villaggi?

In attesa di scoprirlo, andiamo a vedere quando inizia Temptation Island 2024. Nella giornata di venerdì 30 agosto, i canali social del reality show hanno annunciato la data ufficiale della prima puntata, prevista su Canale 5 per martedì 10 settembre, naturalmente in prima serata.

Mancano dunque pochi giorni al ritorno della trasmissione, che anche stavolta non deluderà le aspettative del pubblico.

Le coppie

Adesso che sappiamo quando inizia Temptation Island 2024, andiamo a fare la conoscenza delle coppie che quest’anno metteranno alla prova il loro amore. Questi i protagonisti annunciati dai canali social del reality show:

Dove vedere Temptation Island in tv e streaming

Il pubblico finalmente ha scoperto quando inizia Temptation Island 2024, ma adesso quello che tutti si chiedono è: dove è possibile vedere il reality show in tv e in streaming?

La prima puntata del programma, come annunciato, andrà in onda su Canale 5 martedì 10 settembre in prima serata.

Tuttavia coloro che non riuscissero a seguire la messa in onda televisiva potranno rivedere le puntate in streaming sul sito o sull’app di Mediaset Infinity.