A Gabriele Parpiglia è giunta voce che un video in cui Belen Rodriguez balla alla consolle di Andrea Damante avrebbe contribuito a generare le apparenti tensioni con il cognato Ignazio Moser.

Spunta un video di Belen con Andrea Damante

Non si placano i rumors intorno al “caso social” che nelle ultime ore ha visto protagonisti Belen Rodriguez e Ignazio Moser.

Dopo aver segnalato che i due avevano improvvisamente smesso di seguirsi su Instagram, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare della vicenda, aggiungendo un dettaglio che potrebbe dare una nuova chiave di lettura a quanto accaduto.

Il giornalista, sempre attentissimo ai retroscena del mondo dello spettacolo, ha pubblicato sui social un video che sta facendo discutere. Nel filmato si vede Belen ad una festa, che si diverte alla consolle, dove Andrea Damante, ex volto di Uomini e Donne e oggi dj affermato, suona.

Secondo quanto raccontato da Parpiglia, gli sarebbe arrivata voce che proprio quel video potrebbe aver avuto un ruolo nella presunta “maretta” tra Belen e Ignazio, creando scompiglio.

Il giornalista non si è sbilanciato troppo. Ha preferito per il momento limitarsi a scrivere che quel filmato avrebbe avuto un peso nell’apparente dinamica esplosa tra i due.

Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan e alimentato nuove ipotesi. Cosa ci sarebbe di così “problematico” in quel video? Solo una normale serata tra amici o qualcosa che potrebbe non essere piaciuto a Ignazio Moser? La verità, per ora, non è dato saperla.

Quel che è certo è che questa vicenda continua a far parlare. Ricordiamo che nelle scorse ore Parpiglia aveva segnalato non solo il mancato follow tra Belen e Ignazio, ma anche l’assenza di tutti i like che Belen aveva lasciato ai post di Moser negli anni. Un dettaglio che aveva fatto pensare addirittura ad un blocco temporaneo da parte di Ignazio.

Nelle ultime ore, però, Ignazio è tornato a seguire Belen, mentre lei — almeno per ora — non ha ancora ricambiato. Intanto il video con Damante alla consolle resta lì, a far discutere.