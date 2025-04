Gran bella notizia da parte di Andrea Damante ed Elisa Visari. Dopo giorni di indiscrezioni e rumor, la coppia ha rivelato che presto diventeranno genitori. Peraltro sui social hanno anche svelato il sesso del bambino.

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno genitori

Tra le tante notizie di questa giornata, questa è sicuramente la più dolce di tutte! Andrea Damante e la sua fidanzata Elisa Visari diventeranno presto genitori! Da giorni si vociferava la gravidanza della giovane modella e influencer e ora ne abbiamo la certezza effettiva. Sembrerebbe che il parto sia previsto a settembre, almeno secondo le prime indiscrezioni.

A lanciare lo scoop è stata sui suoi profili social Deianira Marzano, che ha parlato di un messaggio ricevuto da una fonte. L’esperta di gossip aveva sottolineato l’attendibilità della notizia, dato che a rivelarglielo pare sia stata una delle amiche di Elisa Visari. A quanto pare una di loro non avrebbe mantenuto per sé il gran segreto rivelato oggi sui social da Andrea Damante e dalla sua compagna.

“Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà…Un mini Dama in arrivoooo!!! “, si legge sul video postato su Instagram dalla coppia. Nelle immagini si vede il momento in cui Elisa Visari scopre di essere incinta e lo annuncia al suo fidanzato. Le lacrime di Andrea Damante, commosso, perché desideroso di poter realizzare questo sogno. Poi momenti di tenerezza per la coppia, così come la rivelazione del sesso: si tratterà di un maschietto infatti.

Pioggia di auguri vip e non per la coppia, che con grande emozione ha dato questo meraviglioso annuncio sui social. Ricordiamo che Elisa Visari e Andrea Damante sono fidanzati dal 2020. Nel corso della loro relazione hanno affrontato, come tutti, delle difficoltà. Ma a quanto pare il 2025 è iniziato nel migliore dei modi. Hanno non solo festeggiato il Capodanno in Egitto, più innamorati che mai, ma hanno messo a tacere le voci di crisi.

Adesso nella giornata odierna l’annuncio della gravidanza di Elisa Visari, di cui Andrea Damante è davvero pazzo di gioia! Alla coppia ci teniamo a fare i nostri migliori auguri per questa lieta notizia, in attesa della nascita del bambino!