Sono diventati virale i video del concerto di Tedua all’ippodromo Snai San Siro. Alcuni di essi sono diventati dei meme e il gesto non è stato molto apprezzato dal rapper, che sui social se l’è un po’ presa.

La rabbia di Tedua dopo il video-meme

Artista da milioni di streaming su tutte le piattaforme, ha recentemente duettato con cantanti amatissime come Angelina Mango e Annalisa sul suo ultimo album. Parliamo di Tedua, che esattamente come Tony Effe e Fedez sta spopolando con le sue ultime hit. Ma in queste ore sembra essersela presa con alcuni utenti del web e non avrebbe apprezzato delle battute sul suo conto.

LEGGI ANCHE: Un fan mostra a Ultimo un tatuaggio a lui dedicato e scoppia a piangere (VIDEO)

Tedua spesso sul palco regala al suo pubblico delle “coreografie” improvvisate o dei gesti che avrebbero un significato ben preciso. Recentemente il rapper si è esibito presso l’ippodromo Snai San Siro davanti a 58.000 persone e ha avuto appunto la possibilità di regalare al suo pubblico dei momenti davvero speciali. I video sul web sono diventati virali e alcune delle esibizioni sono state un po’ ‘storpiate’.

Qualcuno si è divertito infatti a creare dei montaggi in cui ha inserito degli effetti speciali o ha cambiato delle cose come il sottofondo musicale e ha inserito le canzoni di Frozen o la sigla delle Winx. Tedua però pare non abbia granché apprezzato la trovata e per questo tra le storie di Instagram si è lamentato. Dopo aver fatto un discorso su un altro argomento, prima di chiudere e salutare i fan, dando appuntamento a Lucca, il cantante genovese ha detto:

“Stiamo venendo a Lucca a spaccare tutto. Oggi si ride e si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i miei video con Frozen, ragazzi… Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe, ma per un pubblico che sta sotto al palco sono fonte di energia? Non lo volete proprio capire”.

E ancora Tedua ha proseguito: “Provate a sminuirmi sempre voi hater. Io godo, godo e godo a sapere che voi non riuscite a capire il motivo del mio successo. Il mio pubblico e io lo sappiamo e continuiamo a spaccare tutto. Un po’ di sano ego ci vuole ogni tanto. E quindi suc*****lo”.

Lo sfogo di Tedua su Instagram pic.twitter.com/PbsPomPzrP — disagiotv (@disagio_tv) July 4, 2024

Per quanto alcuni video non volessero in alcun modo offendere Tedua e la sua arte, ce ne sono degli altri purtroppo non carini che si sono fatti largo sul web. Alcuni utenti sono rimasti spiazzati dal suo sfogo e c’è chi pensa invece che avrebbe dovuto preoccuparsi più dei commenti che dei video in questione, i quali pare volessero essere tutto fuorché offensivi.

Tedua però è stato piuttosto chiaro e a modo suo ha chiesto espressamente di rispettarlo e rispettare il suo pubblico.