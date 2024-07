Su Twitch in diretta con Il Rosso, Fedez si è confidato a ruota libera su sei vip con cui ha litigato tra passato e presente. Il rapper non si è risparmiato sui personaggi citati: “Me ne ha fatte troppe; è una testa di c***o”

Fedez parla di sei vip con cui ha litigato

Ospite della live su Twitch dello streamer Il Rosso, Fedez è tornato ad attirare l’attenzione su di sé. Stavolta però non per il gossip sulla paparazzata resa nota da Chi che lo mostra insieme a Taylor Mega e nemmeno il presunto flirt della sua ex moglie Chiara Ferragni. Qual è allora il motivo?

Fedez si è lasciato andare ad alcune confessioni. In un gioco ha fatto delle rivelazioni su alcuni personaggi noti, senza però rivelarne il nome. Si tratta di personaggi con i quali ha avuto un rapporto in passato e con i quali poi ha discusso.

Una prima persona citata da Fedez è una alla quale ha voluto molto bene, alla quale lui avrebbe dato tanto e avrebbe visto del talento creativo. Pare che insieme abbiano fatto tante cose, ma lo scontro ha compromesso la loro amicizia. Oggi? Pare abbiano un rapporto civile, anche se non come una volta.

Su un secondo personaggio invece ha preferito sospendere il suo giudizio, perché secondo lui sarà il tempo a fargli capire il motivo delle sue azioni (se hanno un senso o per impulso), che da mesi non riesce a comprendere.

Fedez ha continuato la sua lista e su una terza persona ha detto invece, come ripreso da Biccy:

“Qui c’è un’altra persona a cui ho voluto tanto bene e a cui credo di aver dato molto umanamente e lavorativamente. Ha dato tanto anche a me, più umanamente che altro. Sono curioso di vedere nei prossimi mesi se le sue azioni sono state dettate da un capriccio di un bambino viziato o se veramente aveva in testa un progetto. Io propendo più per la prima e se così fosse è un gran dispiacere”.

L’elenco dei protagonisti è continuato. Il rapper ha avuto a che fare con un altro personaggio con il quale però non c’è mai stata un’amicizia profondissima. Quando lui era in un periodo di difficoltà e per mesi girava tra un Airbnb e un altro, pare che gli sia stato accanto. Avrebbe scoperto poi delle cose che non sembrano averlo stupito.

Senza filtri Fedez ha dato ha un’altra persona della “testa di c***o” perché pare gli abbia fatto tanti sgarri e per quanto gli voglia bene e ci siano state delle liti, pare non provare simpatia. Secondo il suo pensiero se facesse meno cavolate, potrebbe fare delle belle cose.

Poi ha fatto riferimento a un altro personaggio, la cui storia pare sia stata a lungo studiata da lui. Si tratterebbe di una persona che avrebbe cercato di cambiare il nostro Paese e si sarebbe sacrificato per esso. Infine Fedez ha citato un altro volto noto, senza però fare il nome anche in questo caso:

“Con questa persona ho avuto un sacco di conflitti e litigi. Però è una persona a cui voglio sinceramente bene, perché è la persona che mi ha insegnato a fare televisione. Tu immagina che io a 23 anni ho iniziato a fare televisione e questa persona mi ha aiutato e insegnato a fare TV. Io a 23 anni, la prima esperienza televisiva l’ho fatta con questa persona che era all’apice della sua carriera, più o meno. Si tratta di una persona molto complicata con cui lavorare. Mi ha insegnato molto, ha un sacco di problemi e gli auguro di trovare la serenità che merita”.

Chi saranno tutti questi personaggi citati da Fedez? Sul web è scattato il toto nomi….