Calciatore tra i più discussi del calcio italiano, Mario Balotelli è un volto molto conosciuto non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. Scopriamo tutto su di lui tra età, altezza, fidanzata, carriera e dove seguirlo su Instagram e social vari.

Chi è Mario Balotelli

Nome e Cognome: Mario Barwuah Balotelli

Data di nascita: 12 agosto 1990

Luogo di nascita: Palermo

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 89 centimetri

Peso: 88 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: calciatore

Figli: Mario ha due figli Pia e Lion

Tatuaggi: Mario ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @mb459

Mario Balotelli età, altezza e biografia

Quanti anni ha Mario Barwah Balotelli e dov’è nato? Cosa sappiamo delle sue origini? Partiamo con il dire che Super Mario (questo il soprannome con cui è noto nel calcio) è nato a Palermo il 12 agosto 1990 (è del segno della Vergine) da Thomas e Rose Barwuah, immigrati ghanesi. La sua età oggi è di 34 anni, mentre altezza e peso corrispondono rispettivamente a 1 metro e 89 centimetri per 88 kg.

La famiglia Barwuah si era trasferita in Italia alla fine degli anni ’80. Nei primi anni di vita, Mario ha vissuto con i suoi genitori biologici, ma a causa di problemi di salute e difficoltà economiche, i servizi sociali decisero l’affido temporaneo.

Poi nel 1993 l’affidamento di Mario alla famiglia Balotelli di Bagnolo Mella (Brescia). L’hanno cresciuto con amore e grande affetto. Il cognome “Balotelli” è stato ufficializzato nel 2008, quando ottenne la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni.

Mario Balotelli ha dei fratelli è delle sorelle? La risposta è sì. Dai suoi genitori biologici nella sua vita sono arrivati Abigail Barwuah, Enock Barwuah e Angel Barwuah. Ha però anche altri fratelli dalla famiglia adottiva, Giovanni, Corrado e Silvia.

Per quanto riguarda invece il percorso scolastico possiamo dire che Mario ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale di Milano Nel 2010 si è diplomato ragioneria. Nonostante gli impegni calcistici, ha proseguito con l’università studi in Scienze motorie.

L’amore per il calcio, però, l’ha spinto ad approfondire questa passione e diventare nel tempo uno dei giocatori più popolari.

Vita privata: la fidanzata e i figli di Balotelli

Quante figlie ha Mario Balotelli? Il calciatore ha una figlia e un figlio. Ma vediamo meglio i dettagli legati alla sua vita privata.

Nel luglio 2012 Raffaella Fico ha rivelato di aspettare una bambina da Balotelli. Pia, nata nel 2012, è stata riconosciuta dal calciatore il 5 febbraio 2014.

A seguire tre anni più tardi è nato il suo secondo figlio, Lion, avuto insieme all’ex fidanzata Clelia. Dopo la conoscenza nata – pare – nel 2021, nel 2022 Mario ha presentato sui social la nuova fiamma, Francesca, estranea al mondo dello spettacolo. Oggi però non sappiamo se fanno ancora coppia fissa.

Quindi alla domanda: “chi è la fidanzata di Mario Balotelli?” non sappiamo rispondere. Attualmente non siamo in grado di dire se il calciatore è single o impegnato.

Non facciamo riferimento invece a patrimonio e stipendio di Balotelli.

Dove seguire Mario Balotelli: Instagram e social

Se siete appassionati di calcio o semplicemente siete curiosi di seguire Mario Balotelli potete farlo sui social. Il giocatore ha un account Facebook e uno su Twitter poco aggiornati, ma è presente anche su Instagram dov’è invece decisamente più attivo con storie e contenuti vari.

Carriera

Dove gioca Mario Balotelli? Tra le ultimissime possiamo dire che il calciatore nel 2024 ha firmato da svincolato per il Genoa. Purtroppo però la sua avventura non è stata come ci si aspettava. Ha giocato infatti solo sei partite.

I primi calci al pallone sono arrivati all’età di 7 anni con l’U.S.O. San Bartolomeo. Poi il passaggio all’U.S. Oratorio Mompiano. La svolta è arrivata nel 2001 quando è entrato nel settore giovanile del Lumezzane, con esordio in prima squadra nel 2006. Questo gli ha permesso di farsi notare e arrivare l’anno successivo all’Inter. Qui ha debuttato sempre nel 2007 portando a casa tre scudetti, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e una Champions League.

Ha fatto molto rumore poi il trasferimento nel 2010 al Manchester City, dove ha vinto la Premier League, la Coppa d’Inghilterra e la Community Shield. Ma è stato altrettanto clamoroso il ritorno in Italia, al Milan, per poi tornare in Inghilterra, stavolta sponda Reds al Liverpool nel 2014.

Poi ancora l’ennesimo ritorno al Milan nel 2015, per poi legarsi al Nizza nel 2019. Sempre in Ligue 1 ha giocato per l’Olympique Marsiglia. Nel corso della sua carriera Mario Balotelli ha vissuto altri trasferimenti come l’approdo prima al Brescia e poi al Monza.

Più recenti i passaggi all’Adana Demirspor in Turchia, dove ha segnato 19 goal in 33 match disputati. Parentesi breve al Sion in Svizzera dove ha segnato 6 goal in 18 partite nel 2022 fino al ritorno in Turchia e l’arrivo nel 2024 al Genoa, in Serie A.

Durante la sua carriera ha comunque giocato e segnato tanto e conquistato anche la maglia della Nazionale Italiana.

Ricordiamo infine che nel 2025 è tornato a far parlare di sé per l’intervista a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani.