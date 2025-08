Al settimanale Nuovo, Viola Valentino ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di Elodie. A detta sua il paragone tra lei e la cantante di Due non reggerebbe: «Le sue esibizioni sono spettacoli gratuiti. Non serve togliersi le mutande per fare musica e no, non ho mai ascoltato una sua canzone».

Viola Valentino critica Elodie

Viola Valentino non le manda di certo a dire. Intervistata dal settimanale Nuovo, la cantante ha criticato, in maniera piuttosto diretta, Elodie. In passato anche lei è stata una sex symbol, ma ci ha tenuto a fare una precisazione: “I miei scatti osè erano da educanda!”. Insomma, secondo lei il paragone con l’ex allieva di Amici non reggerebbe per nulla.

Anche il modo di stare sul palco di Elodie, sembra convincere ben poco Viola Valentino: «Quelle non sono esibizioni musicali, ma spettacoli gratuiti. Non serve togliersi le mutande per fare musica» ha dichiarato senza mezzi termini, parlando delle performance dell’artista romana.

Quando a Viola Valentino è stato chiesto se in Elodie potrebbe o meno vedere la sua erede, la cantante è stata decisamente pungente e categorica.

«No, non ho mai ascoltato una sua canzone», ha detto in un primo momento. «E credo di non avere nulla in comune con lei. Io non mi sono mai spogliata sul palco, ho sempre puntato tutto sullo sguardo, la gestualità e l’emozione. Mai sullo spogliarello. È una questione di stile».

Nel corso dell’intervista Viola Valentino tra una stilettata e un’altra, ha dichiarato: «Non mi sono mai venduta, in nessun senso. Tanto meno per vendere qualche disco in più». Insomma parole piuttosto dirette quelle rilasciate al settimanale Nuovo, che già stanno facendo parecchio discutere e potrebbero sollevare così una nuova polemica.