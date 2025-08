I recenti rumor informano che Affari Tuoi potrebbe anticipare la sua messa in onda rispetto alla data d’inizio prevista per il 7 settembre. Ecco tutti i dettagli e cosa è emerso.

Quando torna Affari Tuoi

Mentre il palinsesto di Mediaset ha subito dei cambi importanti che sembrano avere fatto piuttosto bene (il successo de La Ruota della Fortuna ne è un esempio), anche la Rai potrebbe decidersi di muoversi allo stesso modo. E secondo le recenti voci pare possa puntare tutto su Affari Tuoi.

Durante la presentazione dei palinsesti è stato reso noto che il programma dei pacchi, condotto da Stefano De Martino, avrebbe avuto come data di inizio domenica 7 settembre. Ma qualcosa potrebbe decisamente cambiare. Quando torna in TV e dunque quando inizia Affari Tuoi? Secondo le indiscrezioni fornite da BubinoBlog l’ipotesi pare sia quella di anticipare di qualche giorno il debutto del game show nella nuova stagione televisiva.

La fonte informa che di conseguenza, se così fosse, Affari Tuoi potrebbe tornare regolarmente in onda una settimana prima rispetto alla data prevista. Ciò permetterebbe quindi alla Rai di ostacolare al meglio la concorrenza che, come detto, ora gode di ottimi ascolti.

Per ora si tratta di semplici indiscrezioni che, semmai dovesse essere confermata, aprirebbe sicuramente degli interessanti scenari anche per quel che riguarda i dati Auditel del giorno dopo. L’azienda starebbe quindi studiando le mosse giuste per tornare al meglio e dare il via alla nuova stagione nel modo giusto. Affari Tuoi potrebbe rivelarsi quindi la carta vincente. Si tratta infatti di una trasmissione molto amata dal pubblico che, con l’arrivo di Stefano De Martino ha superato qualsiasi record, regalando così parecchie gioie alla Rai.

Al momento prendiamo tutto con le pinze e attendiamo conferme ufficiali da parte della rete. Affari Tuoi tornerà davvero in anticipo come si dice?