In una lunga e divertente intervista, Viscardi (nato nel 2000 tra la provincia di Salerno e quella di Napoli) si è raccontato nel programma di Barbara Carere.

All’anagrafe Vincenzo Viscardi, conosciuto semplicemente come Viscardi, è un artista poliedrico. Cresce tra danza, musical e canto parrocchiale, discipline che plasmano la sua presenza scenica magnetica e il suo inquieto spirito musicale.

La passione per la musica trasmessa da suo papà a spingerlo fin da giovanissimo a scrivere brani, avvicinarsi al jazz. Ben presto la sua curiosità lo spinge a sperimentare musica varcando nuove contaminazioni e territori nuovi, dove l’R&B americano, il neo-soul e l’hip hop si fondono con la lingua napoletana, creando un universo sonoro personalissimo che gli permette con l’uscita del duo primo EP “Lady”— uscito nell’ottobre 2024 e realizzato con la produttrice Giada De Prisco di mettere a fuoco la sua identità artistica.

“Ero inquieto. Cercavo la mia collazione musicale, la mia strada per intenderci. E con questo EP finalmente ho trovato la mia collazione musicale. EP che mi ha permesso con uno dei brani presente, “C’ammiscamm ancora e di partecipare a X Factor”.

Con l’inedito “C’ammiscamm ancora”, ha conquistato pubblico e giuria durante le Auditions di X Factor, portando sul palco una Napoli contemporanea, raffinata e universale.

Le parole del cantante

Nella chiacchierata con Barbara Carere, Viscardi ha raccontato ancora:

“Ci tenevo a dar voce alle mie origini fondendola con la mia anima R&B. Devo ringraziare Paola (iezzi, ndr) che ha permesso che ciò accadesse. È stata davvero il mio valore aggiunto. Mi ha dato tantissimi consigli che terrò sempre a mente e per la mia carriera musicale”.

E ancora Viscardi ha detto: “Presto mi esibirò prima di un suo concerto e per me questo è un dono grande che dimostra la grandezza di questa artista. Non solo sotto il profilo musicale ma anche dal valore umano. Mi ha coccolato, supportato fino alla fine e non smetterò mai di ringraziarla. Paola per me è sempre stata un pilastro della musica italiana. La “regina” pop per il suo indiscusso carisma”.

Il tour di Viscardi

Viscardi emozionato per i suoi primi live che partiranno a breve in anteprima ha svelato le date nella trasmissione della Carere:

“Sarò in giro per l’Italia con la mia band per il tour “Viscardi Club”! Non vedo l’ora di esibirmi live”, ha detto, per poi elencare tutte le date dove si potrà vedere con il suo pubblico:

23 gennaio – Roma, L’Asino Che Vola

– Roma, 31 gennaio – San Benedetto del Tronto, Teatro Concordia

– San Benedetto del Tronto, 3 febbraio – Milano, Arci Biko

– Milano, 7 febbraio – Salerno (Campania), DSSZ Dissonanze Club

– Salerno (Campania), 12 febbraio – Rende (Cosenza), Mood Social Club

– Rende (Cosenza), 13 febbraio – Catania, Cortile Murgo

– Catania, 15 febbraio – Siracusa, Palazzo Scammacca

– Siracusa, 20 febbraio – Genova, Giardini Luzzati

– Genova, 21 febbraio – Livorno, Elementi di Coesione

– Livorno, 6 marzo – Altamura (Bari), LiberHub x Allergia Fest

– Altamura (Bari), 7 marzo – Taranto, Spazioporto

– Taranto, 3 aprile – Napoli, Teatro Nuovo

Dunque se siete fan di Viscardi non potete di certo perdervi questi appuntamenti imperdibili.

