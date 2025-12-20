Giovedì 18 dicembre in Piazza San Babila a Milano si è tenuta la cena di beneficenza per i meno fortunati, organizzata dal Progetto Arca. Tra i volontari anche Elodie.

Elodie aiuta i più bisognosi

Ancora una volta Elodie scende in prima linea per aiutare i più bisogni. Giovedì 18 dicembre, in piazza San Babila a Milano, si è tenuta la cena di beneficenza per i meno fortunati, organizzata da Progetto Arca. A sorpresa, ad arrivare come volontaria dell’evento è stata proprio la Di Patrizi, che solo pochi giorni fa ha chiuso un fortunato tour di palasport.

Felpa blu, capelli sciolti e la voglia di aiutare chi ne aveva bisogno, la cantante si è prontamente messa dietro ai tavoli ai servire e la sua presenza non è passata inosservata. La lunghissima tavolata ha accolto ben 150 persone, nonostante fosse apparecchiata per 100. Nessuno tuttavia è rimasto fuori.

Tra i volontari, oltre ad Elodie, anche Franz del duo Ale e Franz. La Di Patrizi ha così servito il cibo ai senza tetto di tutte le età, dimostrando ancora una volta il suo buon cuore. I primi a riconoscerla sono stati i ragazzini del Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala, che ha aperto la serata con dei canti natalizi. Come se non bastasse, dopo la cena, l’artista romana ha anche distribuito gli zaini, che contenevano beni di prima necessità. A fine serata, la voce di Dimenticarsi alle 7 ha aiutato a sgomberare la zona.

Nessun autografo, né tantomeno selfie, a prova che la Di Patrizi ha voluto realmente dare una mano concreta ai più bisognosi.

