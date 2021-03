Vittoria Ceretti a Sanremo 2021

Un mannequin d’eccezione sfilerà questa sera sul palco dell’Ariston. L’allusione è alla supermodella Vittoria Ceretti, scelta da Amadeus nelle inedite vesti di co-conduttrice per la terza puntata di Sanremo 2021. Dopo il talento di Matilda De Angelis e la splendida Elodie, anche per la Ceretti si tratta di un vero e proprio debutto. Cresciuta sulle passerelle di tutto il mondo, la ventiduenne bresciana è tra le presenze più attese del Festival. Occhi puntati sui look con i quali potrebbe scendere le pericolosissime scale, e su quali talenti nascosti potrebbe sorprendentemente rivelare. Ma in attesa di vederla calcare il mitico teatro, conosciamola meglio. Ecco tutto quello che sappiamo su Vittoria Ceretti, dall’altezza, i tatuaggi, la famiglia e i genitori, il marito Matteo Milleri, e molte altre curiosità ancora.

Chi è Vittoria Ceretti

Diamo inizio alla carrellata di notizie e curiosità su Vittoria Ceretti partendo come di consueto da un identikit che ci restituisca un ritratto il più fedele possibile della modella. Nell’elenco che segue, le principali informazioni su di lei:

Nome e cognome: Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti Data di nascita: 7 Giugno 1998

7 Giugno 1998 Luogo di nascita: Brescia

Brescia Età: 22 anni

22 anni Altezza: 1,79 cm

1,79 cm Peso: 60 kg ca.

60 kg ca. Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Misure: 76-58-89 cm

76-58-89 cm Professione: modella

modella Fidanzato: sposata a Matteo Milleri

sposata a Matteo Milleri Figli: non ne ha

non ne ha Tatuaggi: un cuore sul retro del collo, una coppia di iniziali sulle scapole, la sagoma di un alieno, un 7 rovesciato e un disegno geometrico in vari punti delle braccia

un cuore sul retro del collo, una coppia di iniziali sulle scapole, la sagoma di un alieno, un 7 rovesciato e un disegno geometrico in vari punti delle braccia Instagram: @vittoria

@vittoria Twitter: @CerettiV

A proposito dei suoi profili social, su Facebook compare come non verificata, e così su Twitter. Diverso il caso di Instagram, dove Vittoria Ceretti possiede invece la tanto agognata spunta blu.

Biografia e vita privata

Passiamo ora in rivista i punti salienti della biografia di Vittoria Ceretti, nata nel giugno 1998 a Brescia da una famiglia benestante i cui componenti sono: i genitori papà Giuseppe Ceretti e mamma Francesca Lazzari, e il fratello Guglielmo.

Vittoria Ceretti ha esordito nel mondo del fashion a soli 14 anni d’età, alla vittoria di un concorso di bellezza. Due anni dopo, fattasi notare dalle più prestigiose agenzie meneghine, era già testimonial di brand clamorosi che l’hanno portata a sfilare in tutto il mondo.

Ha viaggiato e lavorato su tutti i continenti, comparendo sulle passerelle newyorkesi, francesi, inglesi e italiane. Nei primi mesi del 2021 è annunciata la sua partecipazione a Sanremo accanto ad Amadeus e Fiorello, con cui Vittoria Ceretti interagirà sul palco dell’Ariston.

Nella foto: Vittoria Ceretti in abito da sposa che stringe il marito (fonte Instagram)

La vita privata di Vittoria Ceretti resta perlopiù tale per l’allergia della modella al gossip o alle confidenze con la stampa. Ciononostante, sappiamo che ha avuto diversi fidanzati famosi, uno dei quali è diventato anche il suo compagno ufficiale. Nonostante la giovanissima età, infatti, Vittoria Ceretti è sposata con Matteo Milleri, diventato suo marito l’estate scorsa. Ma indaghiamo meglio!

Vittoria Ceretti marito ed ex fidanzato

Chi è il marito di Vittoria Ceretti, e come si sono conosciuti prima di convolare a nozze nell’estate 2020? Il marito di Vittoria è Matteo Milleri, famoso per aver fondato il duo di deejay Tales of Us accanto a Carmine Conte. Oltre ad essere un musicista, Matteo lavora anche come produttore nel campo della musica elettronica. Negli anni ha fondato la propria etichetta discografica, la Afterlife, che come recita il sito ufficiale “si propone come etichetta discografica indipendente”.

Fra Vittoria Ceretti e il marito Matteo Milleri c’è una differenza d’età di dieci anni. Lei infatti ne ha compiuti 22 il giugno scorso, mentre lui ne ha già 32. La coppia, della quale si hanno invero poche notizie, pare essersi conosciuta agli inizi del 2020, dopo che Vittoria ha chiuso la storia d’amore con l’ex fidanzato Tony Effe, recentemente accostato a Taylor Mega.

Il matrimonio di Vittoria e Matteo si è svolto in gran segreto il 1° giugno 2020 a Ibiza, meta prediletta dalla Ceretti per le vacanze e da Milleri per le sue esibizioni. Dalle foto che i due hanno divulgato attraverso Instagram a un paio di settimane dall’evento, sembrerebbe abbiano scelto la suggestiva Chiesa di Es Cubelles. Situata sul versante meridionale dell’isola, la chiesa si affaccia su un incantevole panorama e la distinguono i caratteristici contrafforti oltre che l’architettura spiccatamente ibizenca.

Nella foto: Matteo Milleri e Vittoria Ceretti sposi a Ibiza (fonte Instagram)

Gli scatti dall’evento sono quanto di più privato i due abbiano mai scelto di condividere con i propri follower, che sono quasi 900 mila per lei e 40 mila circa per lui. Nel postarli online, Matteo Milleri appunta “Aeternum” e Vittoria gli fa eco scrivendo “Da oggi in poi”.

Tatuaggi

Fra i tratti distintivi di Vittoria Ceretti ci sono sicuramente i suoi tatuaggi, che puntellano il corpo della modella con figure geometriche o disegni stilizzati non invasivi e quasi raffinati.

Quelli visibili, con i quali è comparsa anche in alcune foto sul suo Instagram, li abbiamo già citati più sopra, e sono:

una coppia di iniziali sulle scapole

un piccolo cuore sul retro del collo

un alieno sul gomito

un 7 rovesciato

una figura geometrica

Nella foto, alcuni dei tatuaggi di Vittoria Ceretti (fonte Instagram)

Non ne conosciamo gli eventuali significati, a parte il 7 che possiamo ricollegare al suo giorno di nascita e l’alieno stilizzato che invece qualche tempo fa, subito dopo l’incisione, l’indossatrice ha spiegato così:

“Mi assomiglia… So di essere diversa, come arrivata da un altro mondo. E poi perché sono sicura che ci siano altre forme di vita”.

Insomma, la vera notizia è che la Ceretti crede negli alieni!

