Oggi, 23 marzo 2025, la piccola Vittoria compie 4 anni e mamma Chiara Ferragni l’ha festeggiata scrivendo un dolcissima dedica sul suo profilo Instagram.

Gli auguri di Chiara Ferragni a Vittoria

Leone e Vittoria, i figli di Fedez e Chiara Ferragni, sono nati a distanza di tre anni l’uno dall’altro ma nello stesso mese in giorni molto ravvicinati. Il primogenito è venuto al mondo 19 marzo mentre la bambina il 23 marzo.

Proprio per celebrare queste due occasioni, l’influencer ha organizzato una festa di compleanno unica e ha invitato gli affetti più cari. Oggi, tuttavia, è l’effettivo giorno di nascita di Vittoria e non potevano mancare gli amorevoli auguri di Chiara. Sul proprio profilo Instagram ha postato una foto che la ritrae in ospedale poco dopo aver partorito, la neonata in braccio:

“La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma

Gli auguri di Chiara Ferragni alla figlia Vittoria

LEGGI ANCHE: La prima apparizione pubblica di Papa Francesco dopo 37 giorni dal ricovero (VIDEO)

Sempre nelle Stories, Chiara Ferragni ha anche pubblicato un’immagine che ritrae la sua casa piena di palloncini rosa. Sicuramente una sorpresa che farà piacere a Vittoria e vedremo se nel corso della giornata festeggeranno in qualche altro modo.

Nel mentre, anche Fedez ha pubblicato una strofa della canzone “Vittoria” in cui dice: “Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo fatto del colore dei tuoi occhi che non mi merito“. Vi terremo informati nel caso in cui dovesse mettere sul suo account altre foto insieme ai bambini.