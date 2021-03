1 La prima tutina di Vittoria Lucia Ferragni

Sono passati solo due giorni da quando è nata Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo mesi di attesa finalmente la bambina è venuta al mondo e la sua prima foto, postata sui social dai Ferragnez, ha ottenuto milioni di like e di commenti. A congratularsi con la coppia sono stati anche numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale, oltre che tutti i fan di Chiara e Federico.

Vittoria nel mentre è già diventata una vera star sul web e le prime immagini e i primi video della bambina hanno già fatto la perdere la testa a migliaia di utenti. A conquistare il cuore dei follower è stata in particolare una foto in cui si nota la piccola con la sua prima tutina, che naturalmente proviene da una delle collezioni per neonati del brand di Chiara Ferragni.

Ma quanto costa la tutina che indossa Vittoria Lucia Ferragni? Scopriamolo insieme. Si tratta di un modello che fa parte della linea Maxilogomania, che ha un’apertura a pagliaccetto sul cavallo e l’immancabile iconico logo a forma di occhio sul collo, il cui prezzo è di 106 euro. Tuttavia al momento la tutina non è ancora in commercio, nonostante sia già stata presentata in anteprima. Ma non solo. Vittoria ha infatti sfoggiato anche un cappellino bianco, appartenente alla linea New Born, sempre della Chiara Ferragni Collection, il cui costo è di 44 euro. Anche in questo caso la cuffietta non è ancora in vendita, e sarà disponibile per l’acquisto a breve.

Insomma, a poche ore dalla nascita Vittoria è già una star del web e il suo primo outift non è di certo passato inosservato. Nel mentre a breve la piccola tornerà a casa e finalmente farà la conoscenza di suo fratello Leone, che già ieri ha avuto modo di vedere la bambina in videochiamata, e in molti attendono con ansia questo momento.