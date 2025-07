Oggi pomeriggio Chiara Ferragni ha pubblicato una foto che contiene un messaggio dolcissimo che le ha mandato la figlia Vittoria. Ecco che cosa le ha scritto.

Il messaggio a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno portato nel mondo Leone e Vittoria, due bambini che sono diventati gli idoli del popolo del web perché comparivano spesso nelle loro Stories Instagram.

Nel momento in cui hanno deciso di separarsi, però, i piccoli sono spariti dai profili dei genitori e a volte, al massimo, compaiono solo girati di schiena o si sente la loro voce di sottofondo.

LEGGI ANCHE: Valentina Persia propone una parodia della maschera per parti intime lanciata da Belen: la sua reazione (FOTO)

Nonostante questo, però, gli aneddoti raccontati da Federico o Chiara Ferragni sono sempre molto apprezzati. Di recente l’influencer ha mostrato ai follower un disegno realizzato per lei da Vittoria, mentre oggi è toccato a un messaggio molto dolce.

Chiara ha pubblicato una foto nella cui descrizione si legge: “Vitto ha scoperto i messaggi vocali e si trasformano in testo da loro iPad“. Qui di seguito potete leggere in allegato le tenerissime parole che la bambina ha dedicato alla sua amata mamma:

“Io chiamo mamma e tu sei la più bella del mondo. Lo sai? E tu sei proprio la più bella del mondo. Sei come un toro, lo sai? Se la più bella come un cuoricino, lo sai mamma? Tu sei come un toro tesoro, tu sei bellissimo […]”.

Il messaggio di Vittoria a mamma Chiara Ferragni

Parole capaci di fare sciogliere il cuore di chiunque e lo dimostrano i centinaia di migliaia di ‘mi piace’ e anche i commenti da fan e amici, come per esempio Veronica Ferraro e tanti altri ancora. Non vediamo l’ora di scoprire cosa pubblicherà in futuro di divertente e simpatico Chiara Ferragni sui suoi figli.