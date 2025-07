Tramite uno scatto su Instagram Valentina Persia ha ironizzato con una parodia sulla foto di Belen Rodriguez in cui mostra come funziona la maschera intima, proponendo una versione “XXL”. Belén ha replicato simpaticamente, dando vita a un divertente botta e risposta che ha intrattenuto gli utenti.

La parodia di Valentina Persia

Belen Rodriguez prosegue la promozione del suo marchio Soy Rebeya e l’ha fatto proprio in questi giorni con il lancio della maschera per parti intime interamente dedicata al mondo femminile. Una notizia che già aveva fatto chiacchierare e che una volta concretizzata non ha lasciato indifferenti. Il prodotto pensato per l’igiene personale è entrato però anche nel mirino della comica Valentina Persia.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, il dolcissimo messaggio scritto dalla figlia Vittoria vi farà sciogliere il cuore (FOTO)

Il compito della maschera è quello di idratare la pelle e cercare di ridurre quanto più possibile rossori e irritazioni. Insomma una vera e propria coccola dal costo di 50,00 Euro (anche qui non sono mancate critiche). In ogni caso Belen Rodriguez va avanti per la sua strada e, come detto, l’ironia per questa trovata non sembra certo mancare. La foto postata dalla conduttrice argentina è stata replicata proprio da Valentina Persia su Instagram, con una parodia ironica.

La comica ha proposto la sua esilarante versione, scherzando con la frase: “Per chi fosse interessato c’è anche la XXL”. L’intento pensa che non è passato inosservato nemmeno a Belen Rodriguez, che ha deciso di stare al gioco commentando con autoironia: “Dimmi poi come ti trovi a livello di idratazione! Altrimenti abbiamo i Panpers!”. Per poi precisare che non parlasse del duo comico.

Commenti Instagram Belen Rodriguez e Valentina Persia

A quel punto, la Persia ha ribattuto con un’altra frase simpatica: “Tesoro i tuoi idratano, i miei tirano su la pelle”, scatenando risate tra i follower e alimentando così il divertente siparietto tra le parti.

Questo botta e risposta ha scatenato tante reazioni anche tra i personaggi noti, con commenti divertiti da parte di volti come Elettra Lamborghini, Rossella Brescia, Cristina Plevani (e non solo), che hanno apprezzato lo spirito leggero e ironico dello scambio di battute.