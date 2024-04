Vladimir Luxuria cita Paolo Bonolis: la reazione di Sonia

NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In diretta a L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha citato Paolo Bonolis: non tarda ad arrivare la reazione di Sonia Bruganelli

Stasera nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha citato Paolo Bonolis. Al web però non è sfuggita la reazione di Sonia Bruganelli.

La battuta di Vladimir Luxuria

Grandi emozioni questa sera a L’Isola dei Famosi. Nel corso della nuova diretta infatti non mancano i colpi di scena e di certo il pubblico si sta appassionando a questa edizione del reality show. Nel mentre poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha coinvolto Vladimir Luxuria. La conduttrice, che puntata dopo puntata sta convincendo sempre di più i telespettatori, contribuendo al successo del programma, ha infatti fatto una battuta che ha attirato l’attenzione del web. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la presentatrice ha dato il via alle nuove nomination. Dopo il voto di Edoardo Stoppa però proprio Vladimir, rivolgendosi a Elenoire Casalegno, ha citato Paolo Bonolis, affermando: “Come direbbe Bonolis, avanti un altro”. Al pubblico tuttavia non è sfuggita la reazione di Sonia Bruganelli, che è apparsa impassibile.

Stasera intanto Vladimir Luxuria ha anche rotto il silenzio sul caso Francesco Benigno, affermando:

“Vorrei aggiungere qualcosa di mio, io la scena l’ho vista. Sull’isola si litiga ma non si può trascendere. Il fatto che non mostriamo queste scene è un segno di rispetto per voi di casa, ma anche per Benigno. Dovrebbe ringraziarci”.