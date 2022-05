Le parole di Vladimir Luxuria

Siamo nel pieno di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16, e stasera nel corso della diretta a schierarsi contro Roger Balduino ed Estefania Bernal è stata Vladimir Luxuria. Come sappiamo qualche giorno fa i due hanno ammesso che la loro storia è stata organizzata a tavolino prima della partenza del reality e quel punto i due modelli sono finiti al centro della polemica. Nelle ultime ore tuttavia Roger ha deciso di fare le sue scuse a tutto il gruppo, assumendosi le sue responsabilità.

Questa sera però in diretta Estefania ha attaccato Roger e lo ha accusato di essere uno stratega e di voler arrivare in finale. A quel punto a intervenire è stata proprio Vladimir Luxuria, che si è scagliata non solo contro la Bernal, ma anche contro la finta storia che lei e Balduino hanno messo in scena. Queste le dichiarazioni dell’opinionista (QUI per il video):

“Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata…manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh”.

Il commento di Vladimir Luxuria non è passato inosservato e in molti hanno concordato con le parole dell’opinionista. Ma cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.

