Vladimir Luxuria parla prima del debutto a L’Isola: “Se sono qui è grazie a Simona Ventura”

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Aprile 2024

Isola dei Famosi verissimo

Oggi a Verissimo tra gli ospiti di Silvia Toffanin è arrivata Vladimir Luxuria per raccontare il suo debutto da conduttrice a L’Isola dei Famosi e come ha scoperto di questo incarico. Poi la sorpresa da parte di Simona Ventura, alla quale ha detto: “Devo tutto”. Per la Luxuria si tratta di un nuovo inizio, dato che ha ricoperto tutti i ruoli all’interno della trasmissione, da concorrente (e vincitrice) a inviata, opinionista e ora presentatrice.

Vladimir Luxuria prima del debutto a L’Isola

Ospite di Verissimo, Vladimir Luxuria ha raccontato la sua Isola dei Famosi. Prima di questo debutto come conduttrice, Vladimir ha spiegato che si attende un’Isola interessante e di aver parlato con tutti i naufraghi prima del programma: “Non vogliamo degli spiaggiati. Sarà un’edizione emozionante, ma anche molto divertente!”

LEGGI ANCHE: Dario Maltese svela quale consiglio gli ha dato Cesara Buonamici prima de L’Isola (VIDEO)

Quando ha ricevuto la chiamata da parte dell’azienda, pensava si trattasse di uno scherzo. Ha avuto una conversazione con Pier Silvio Berlusconi, ma almeno all’inizio pensava si trattasse di un imitatore molto bravo. Quando poi dai vertici Mediaset ha ricevuto un’altra chiamata ha capito che fosse tutto vero. Questo nuovo incarico emoziona tanto Vladimir Luxuria, che ha ricordato anche come prima di essere conduttrice è stata concorrente (e vincitrice).

Poi negli anni ha ricoperto il ruolo di inviata (la trasmissione andava in onda ancora in Rai) e successivamente opinionista. Vladimir Luxuria molto riconoscente alle precedenti conduttrici, ha svelato di aver voluto parlare con ognuna di loro. Da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi per passare a Simona Ventura, alla quale è particolarmente legata.

Proprio Simona era la conduttrice che ha sostenuto l’ingresso di Vladimir come concorrente nella sua Isola:

“Dopo aver superato due provini, prima di avere l’ufficializzazione della conduzione, ho voluto sentire tutte le conduttrici. Ho sentito Ilary Blasi, con cui ci siamo fatte tante risate, Alessia Marcuzzi, di cui sono stata opinionista, e Nicola Savino con cui ho fatto l’inviata”.

LEGGI ANCHE: Selen rivela di aver tentato di togliersi la vita

E ancora Vladimir Luxuria ha detto: Ma ho voluto fortemente sentire Simona Ventura, perché lei ha voluto fortemente che io facessi L’Isola. All’epoca avevo paura, perché non ci conosciamo fino in fondo e io rappresentavo la comunità queer e ho apprezzato quando lei è stata sincera con me. Ho fatto tesoro della sua sincerità e l’ho trasmessa ai miei naufraghi. Ci tengo a ringraziare Simona, perché fare la naufraga è qualcosa che ti porterai per sempre e se sono qui a condurre è merito suo”.

E proprio poco dopo queste parole di Vladimir Luxuria, la produzione ha mostrato un videomessaggio da parte di Simona Ventura. Nel video la conduttrice ha ringraziato la collega per essere stata una concorrente straordinaria e le ha augurato il meglio per questa nuova avventura.